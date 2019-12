Incendio Roccapiemonte: il capannone rischia di crollare

Incendio Roccapiemonte, pericolo di crollo per il capannone Multitask, devastato dall’incendio del 21 dicembre scorso.

Incendio Roccapiemonte, il capannone della Multitask potrebbe crollare dopo lo spaventoso incendio dei giorni scorsi.

I danni provocati dalle fiamme hanno messo a serio rischio la sicurezza della struttura. L’incendio ha infatti provocato seri danni alla struttura, già interessata dal distacco di alcune parti interne in questi giorni.

Anche ieri, nel corso delle ultimissime operazioni di spegnimento degli ultimi focolai, alcune parti del capannone Multitask sono crollate, fortunatamente senza provocare danni ai Vigili del Fuoco ancora impegnati sul posto.

Transito ridotto in via Piedirocca

Il Comune di Roccapiemonte ha istituito un senso unico temporaneo in via Piedirocca. Il provvedimento si è reso necessario proprio per il rischio strutturale del capannone Multitask.

La strada sarà percorribile da via San Potito in direzione Materdomini. Al contrario, quelli che giungeranno invece dovranno deviare verso via S.Efrem in direzione piazza Aldo Moro.

Su via Piedirocca si procede a carreggiata ristretta, con opportune transenne che delimitano un’area di sicurezza per veicoli e pedoni in transito.