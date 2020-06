Nocera Superiore. Incendio di rifiuti nel cantiere di piazza Marco Polo. La solerzia di un cittadino fa scattare controllo e multa da parte della Polizia Locale.

Nel primo pomeriggio di ieri un cittadino di Nocera Superiore ha segnalato alla Polizia Locale l’incendio di rifiuti nel cantiere di piazza Marco Polo. Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno multato il responsabile del cantiere.

Secondo il racconto di Francesco Ruggiero gli operai hanno dato alle fiamme sacchi vuoti, che contenevano cemento e altri scarti di lavorazione. Ruggiero, che abita in zona, ha prima sollecitato gli operai a spegnere il fuoco. Non avendo ricevuto risposta, ha quindi allertato la Polizia Locale.

Gli agenti sono intervenuti rapidamente e riscontrando la veridicità della segnalazione, hanno dunque provveduto a sanzionare il responsabile del cantiere.

Ruggiero aveva precedentemente esposto le sue ragioni allo stesso responsabile che, pur avendo provveduto a spegnere il fuoco, è stato ugualmente multato.

L’opera di riqualificazione di piazzetta Marco Polo è stata inaugurata nello scorso mese di gennaio, con la simbolica posa della prima pietra da parte del sindaco.

I lavori bloccano il transito ai pedoni

I residenti di via Napoli, intanto, hanno sollevato il problema del transito bloccato da questo stesso cantiere. Da un paio di settimane, infatti, anziani e disabili sono costretti a lunghi giri per raggiungere via Vincenzo Russo.

A evidenziare il problema sono proprio i cittadini della zona, sottolineando in particolare le esigenze delle fasce deboli. Per anziani e disabili, appunto, è diventato problematico raggiungere la farmacia e i negozi di alimentari situati a pochi metri da via Napoli.