Incendio a Nocera Superiore: fiamme nell’area dell’ex fabbrica di alcool

Incendio a Nocera Superiore nel primo pomeriggio di oggi. In fiamme sterpaglie nella zona di Materdomini

Un odore acre di bruciato, poi un’enorme nuvola di fumo. Intorno alle 13.30 di oggi si è sviluppato un incendio a Nocera Superiore. La zona è quella di Materdomini, nell’area adiacente alla vecchia fabbrica di alcool.

L’incendio ha interessato un terreno incolto e dunque sterpaglie, sebbene in alcuni frangenti il fumo di colore scuro abbia fatto pensare ad altri materiali in fiamme.

I residenti della zona hanno quindi allertato i Vigili del Fuoco, giunti sul posto dopo pochi minuti. Il fuoco è stato spento in tempi brevi, evitando dunque danni ad altre strutture.

L’area interessata sorge a pochi passi dal Santuario di Materdomini. Un leggero vento ha fatto sì che l’incendio si propagasse molto rapidamente. Tuttavia, le fiamme non hanno raggiunto gli alberi presenti a pochi passi dall’intersezione tra via Materdomini e via Nicotera.

La densa coltre di fumo si è elevata notevolmente, al punto da essere visibile anche da Roccapiemonte e da altre frazioni di Nocera Superiore.