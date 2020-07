Incendio a Nocera Inferiore: tre auto distrutte dalle fiamme

Incendio a Nocera Inferiore nel pomeriggio di oggi. Tre auto distrutte dalle fiamme in via Barbarulo.

Panico nel pomeriggio di oggi per un incendio a Nocera Inferiore. Secondo le prime ricostruzione le fiamme sarebbero partite da una Seat Altea per cause in via di accertamento. Il vento forte avrebbe poi portato le fiamme verso una Lancia Y e una Smart parcheggiate nello stesso stallo.

I passanti hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco. Al loro arrivo, il fuoco aveva già completamente distrutto la Lancia Y, con le altre vetture parzialmente danneggiate.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia Locale, che hanno provveduto a bloccare il traffico su tutta la strada.

Una densa coltre di fumo nero, favorita anche dal vento, si è innalzata tra i palazzi della zona. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte.