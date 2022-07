In Union, Smulders è venuto e ha interpretato Nielsen

La Federazione domenica ha ufficializzato una nuova recluta che lo sostituirà in panchina: Tim Smulders, ex Charleroi e soprattutto Brugge, sarà l’assistente di Karel Gerarts per la prossima stagione.

Il 41enne è stato fino a poco tempo il preside della Bruges Youth School.

“Tim sarà il mio T4”Spiega Geraerts, che era già accanto a lui, Bart Mert e Arthur Cobbett. “Condividerà la sua esperienza e farà da mentore ai giovani. Sarà il collegamento tra gli studenti dell’Accademia U-18 e la prima squadra. I ragazzi. Tim Smulders ha un profilo molto completo e nelle nostre conversazioni mi sono sentito come se fossimo sullo stesso pagina.”

Questa forma ufficiale è arrivata il giorno dopo il sorteggio per la Federazione al campo di allenamento del Brighton, l’altro club nelle mani di Tony Bloom. Di fronte a una squadra che è arrivata nona in Premier League, ma stava giocando solo la prima amichevole nei preparativi, i residenti di Bruxelles hanno tenuto testa alla nazionale inglese prima di perdere ai rigori (0-0, 5-4 fino al tabellone).

“Ho ottenuto un risultato molto positivo da questo fine settimana, Dispositivi analitici. Sportivamente abbiamo fatto una bella partita, ben organizzata contro una buona squadra in Premier League. C’era intensità e la squadra ci è riuscita. Abbiamo giocato 3-5-2 ma nelle ultime due amichevoli potremmo cambiare il sistema (ndr: contro lo Sporting Portugal e contro il Feyenoord Rotterdam). Mi piacerebbe comunque testare i giocatori in diversi centri per vedere come reagiscono. Preparati a vivere queste cose”.

Quando Vanzer e Adingra hanno iniziato insieme sul fronte offensivo, i sostenitori di Al Ittihad potrebbero essere rimasti sorpresi nel leggere il nome di Kasper Nielsen nell’elenco dei sostituti. Il danese, che attende con ansia il suo trasferimento, non ha giocato nessuna delle prime tre amichevoli di Al Ittihad. A Brighton, il 28enne centrocampista difensivo ha ricevuto 45 minuti di gioco. “Sin dall’inizio ho sempre avuto un ottimo rapporto con Casper.commenta il suo allenatore. Abbiamo parlato molto della sua situazione e abbiamo convenuto che se le cose non dovessero andare avanti giocherà con noi perché è ancora sotto contratto con la federazione. Ha 45 minuti e giocherà sicuramente la prossima amichevole se la sua situazione non cambierà per allora”.

Portandosi all’8° posto, insieme a Cameron Puertas, Nielsen non ha risparmiato sforzi, sostituendo spesso i compagni di squadra e recuperando molti palloni. “È in buona forma fisica e ha una grande voglia di giocare, Il concerto di Karel Gerarts. La sua prestazione non mi ha sorpreso perché ho visto quello che vedo ogni giorno in allenamento. La cosa più importante per lui è mettere in sequenza le partite”.

Il prossimo arriva mercoledì con una trasferta in Algarve per affrontare lo Sporting Portugal (20:30).