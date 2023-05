In rosso i conti dei fondi pensione dei parlamentari: la Confederazione è costretta a mettere le mani sul portafoglio

Pensioni dei rappresentanti: “The Endless Epic” è caduto su di noi in Parlamento. Ma oggi si tratta di pensioni a quote “ordinarie”, pensioni di legge che interessano 600 ex eletti.

Queste pensioni sono pagate dall’ASBL “Deputy Pension Fund”. Questo fondo è alimentato dagli attuali rappresentanti in sala che ricevono l’8,5% del loro reddito. Sembra tutt’altro che sufficiente, perché i conti sono in rosso. Il governo federale è destinato a mettere le mani sulla borsa: 18,8 milioni di euro quest’anno, altrimenti non ci sarà pensionamento per i 600 ex membri della Camera.