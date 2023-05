In nome delle “relazioni speciali” tra Parigi e Roma, Emmanuel Macron riceverà il 7 giugno il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.

Dopo la crisi tra Roma e Parigi sulla politica italiana in materia di immigrazione, il presidente Emmanuel Macron riceverà il 7 giugno all’Eliseo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’insegna delle “eccezionali relazioni che uniscono” i due Paesi.

Il presidente, Emmanuel Macron, riceverà il suo omologo italiano, Sergio Mattarella, il 7 giugno all’Eliseo, il palazzo presidenziale, come annunciato mercoledì 31 maggio, sottolineando l’importanza di “fiducia e amicizia”. “Straordinari legami che legano Francia e Italia.

Nel corso della visita, i due capi di Stato visiteranno la mostra “Napoli a Parigi” al Museo del Louvre nel giorno dell’inaugurazione. Funzionari francesi hanno sottolineato che “rispetta i legami storici tra Francia e Italia”.

Il Museo di Capodimonte a Napoli, nel sud Italia, ha donato sessanta capolavori al Louvre per “interagire e completare le sue collezioni” per fornire una “visione unica della pittura italiana in Francia”. presidenza francese.

Il presidente italiano arriva a Parigi settimane dopo una crisi tra Francia e Italia innescata dai commenti di Gerald Dorman sulla politica migratoria di Giorgia Meloni, capo del Consiglio dei ministri.

“La verità è che in Tunisia (…) c’è una situazione politica, il che significa che soprattutto tanti bambini passano dall’Italia e che l’Italia non riesce a gestire questa pressione migratoria (…)” ha sottolineato.

“Georgia Meloni, è come Le Pen, è stata eletta su ‘Vedrai cosa vedrai’, e poi quello che stiamo vedendo è che (l’immigrazione) non si ferma, sta crescendo, ” Lui continuò.

Un incontro di 45 minuti in Giappone tra Emmanuel Macron e il premier italiano, seguito dalla visita a Roma del capo della diplomazia francese Catherine Colonna la scorsa settimana, sembrava, per ora, dissipare questi equivoci. E sebbene la data esatta non sia ancora stata fissata, probabilmente a giugno, Georgia Meloney ha aperto la strada a una visita in Francia.