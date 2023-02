In Francia, un ex alto funzionario affronta la giustizia: ha costretto le donne a urinare davanti a lui

Sofia (uno pseudonimo) è una di queste donne. Ha condiviso la sua storia con granate. Nel 2016, dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio, era alla ricerca di un nuovo lavoro nel settore culturale. Ha un colloquio di lavoro presso l’ufficio di Christian N., che le offre il caffè. Si accorge che sta controllando il telefono (infatti, le sta facendo delle foto).

Quindi le offre di uscire per continuare l’intervista. Non presta attenzione alla traccia, perché deve rispondere a molte domande delicate. Poi Sofia inizia ad avere sempre più voglie. Imbarazzata, interrompe l’intervista per spiegare che ha bisogno di andare in bagno. Capisce che sono lontani dal centro città e non ci sono servizi igienici in giro. Christian n scusa e fingi di trovarne uno con lei.

Tuttavia, l’intervista continua… Sophia inizia a provare dolore fisico e finisce per urinarle addosso. Vedendo che non si sente bene, Christian N. Per nasconderlo dietro la giacca mentre urina sul pavimento. Sophia accetta, spiegando che non aveva scelta perché il bisogno era fortissimo. Determina che le è ancora molto vicino e non distoglie lo sguardo. “Mi sono detto che questa era l’unica cosa che mi succedeva.Non sentirai più parlare del lavoro per cui hai fatto domanda.

Alla fine del 2018 Sofia viene contattata da un agente di polizia. Nel file Excel di Christian N. , l’inchiesta ha scoperto le sue foto allegate al suo nome e cognome. Poi si rende conto di essere rimasta intrappolata e che ci sono molte altre vittime. Sofia ha immediatamente sporto denuncia.

Conta come una storia di donne che fanno pipì… mentre per me è violenza sessuale

È anche una delle donne che ha avviato il secondo procedimento, davanti al Tribunale amministrativo. “Anche se non vedo l’ora che il procedimento penale vada avanti li aspettiamo da anni, questo per me è molto importante perché chiama in causa l’establishment. Devono averlo saputo internamente, visto il numero di donne coinvolte per 10 anni. Sappiamo anche che al ministero era soprannominato “Il fotografo” e che le donne dovevano indossare i pantaloni vicino a lui.A Sofia.Sarà necessario interrogare l’intera comunità affinché ciò non si ripeta! Era un intero sistema che proteggeva questo tiziocontinua.