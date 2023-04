IN DIRETTA – La guerra in Ucraina: nuovi documenti militari statunitensi riservati sull’Ucraina sono stati pubblicati sui social media, secondo diversi media

L’Ucraina ha annunciato venerdì che riprenderà a fornire elettricità all’Europa dopo una pausa di sei mesi a causa degli attacchi russi contro le infrastrutture del paese devastato dalla guerra. Lo ha confermato il ministro dell’Energia tedesco Galushenko.

“La rete elettrica ucraina ha ripreso a funzionare da circa due mesi senza alcuna restrizione sui consumi e con una riserva”, Il ministro ha rassicurato Galushenko in un comunicato, aggiungendo che le riforme hanno avuto successo.

L’esportazione di energia di riserva consentirebbe all’Ucraina di liberare risorse da investire nella ricostruzione delle infrastrutture energetiche distrutte o danneggiate. È già stato negoziato per esportare 400 megawatt nella rete elettrica europea, alla quale l’Ucraina era collegata prima dell’invasione russa. Ma Galushenko ha affermato che l’importo che verrà effettivamente consegnato dipenderà dalle esigenze dei consumatori ucraini, che rimangono una priorità.

Inoltre, al termine di una visita di Stato di tre giorni in Cina, Xi Jinping si è impegnato con Emmanuel Macron Sostieni qualsiasi sforzo per riportare la pace in Ucraina. La Russia l’ha attaccata. Un conflitto che il presidente cinese si rifiuta ancora di condannare.

In questa dichiarazione congiunta, la Russia non è menzionata. Inoltre, il testo non richiede alle forze di Mosca di lasciare l’Ucraina. Né condanna l’intervento militare di Vladimir Putin.

D’altra parte, i due Contro gli attacchi armati alle centrali nucleari e ad altri impianti nucleari pacifici Sostegno dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) Per garantire la sicurezza della centrale elettrica di Zaporizhia.