In caso di guerra elettronica, questo antivirus francese è uno scudo indistruttibile

Per proteggere il tuo Mac dagli attacchi informatici, non c’è soluzione migliore dell’antivirus pubblicato dall’azienda francese Intego. Nell’upgrade del -60% di questo fine settimana, sarebbe un peccato non approfittarne.

Al giorno d’oggi, navigare in Internet e utilizzare un computer è un potenziale rischio. Con il numero crescente di minacce sul Web, è meglio disporre di una soluzione di sicurezza informatica efficace per affrontarle. In questo modo eviti tutto ciò che potrebbe compromettere la tua privacy e metti anche le probabilità dalla tua parte per navigare in sicurezza.

Se utilizzi un computer Apple, possiamo solo consigliare l’antivirus francese Intego, considerato il migliore sul mercato. In attività da oltre 25 anni, Intego è ben attrezzata per aggiornare il tuo Mac. Inoltre, non è un caso che a quest’ultimo venga data la fiducia di oltre 30 milioni di utenti Mac.

Se stai cercando una soluzione comoda, economica ed efficace, allora è chiaro che dovresti rivolgerti a un software antivirus. Ti consigliamo di non farlo Antivirus gratuito Che, oltre a fornire un livello di sicurezza molto più basso rispetto a Intego, è generalmente pieno di pubblicità che rovinano la tua esperienza utente. Questo fine settimana è anche il momento di averlo da allora Intego offre software antivirus per Mac a € 19,99 per un anno invece di € 49,99 in tempo normale

Quali sono i punti di forza di Mac Intego Antivirus?

Come abbiamo detto, Intego è un editore di software per computer Mac. L’esperienza che quest’ultimo ha maturato nel tempo gli permette di essere il migliore in grado di proteggere il proprio computer come dovrebbe. Identifica, elimina o metti in quarantena, l’antivirus Intego può fare tutto. Inoltre, ha un solido database che viene aggiornato regolarmente.

Pertanto, questo gli consente di conoscere numerosi tentativi di phishing, reti di bot, ramson e altri tipi di difetti, anche quelli più recenti. In breve, Intego presenta qui un file Il miglior antivirus per mac. Molto efficace, rimane molto discreto e fa il lavoro in sottofondo senza mai diventare invadente.

A soli 2€ al mese con l’offerta attualmente disponibile su Intego, scegliere un antivirus per Mac di un publisher francese è la cosa migliore che puoi fare per proteggerti da potenziali attacchi informatici. Se vuoi avere una soluzione più completa, puoi anche dare un’occhiata al Mac Premium Bundle X9 di Intego.

Questo pacchetto definitivo oltre all’inclusione dell’antivirus che abbiamo appena menzionato, combina tutti i migliori software per Mac dell’editore. Attualmente in vendita La soluzione all-in-one di Intego costa 29,99 € invece di 84,99 €. Ti consentirà di sfruttare il software di pulizia, il software di gestione del backup online e lo strumento di controllo parentale. Proprio come con il software antivirus, hai un periodo di prova di 30 giorni per convincerti della sua efficacia.

Per scoprire la soluzione Intego completa, è disponibile qui:

Approfitta della soluzione completa di Intego

Per acquistare solo software antivirus, è disponibile qui:

Approfitta del software antivirus