“Imparato allo stesso tempo con gli spettatori”: Laurent Kérusoré oscilla alla fermata “Plus belle la vie”

In un’intervista a “Ici Paris”, pubblicata il 27 luglio, la star di “Plus belle la vie” Laurent Kérusoré ha attaccato i leader di France Télévisions mentre stavano per annunciare la fine della serie, Cult France 3.

Lo scorso maggio, dopo settimane di voci e speculazioni, il management di France Télévisions ha confermato la cattiva notizia per i team “Plus belle la vie”… lanciati nel 2004, e la serie TV di punta di France 3 giungerà al termine a novembre.

Una decisione che ha colpito profondamente gli attori della serie, a cominciare da Laurent Kirosuri preoccupato per il suo futuro: “Penso che sarà complicato, ma me lo aspettoL’ha detto qualche giorno fa acaro“.”Questa fermata fa male perché a 18 anni ho costruito la mia vita attorno allo spettacolo“, È per spiegare.

Questa preoccupazione è anche mista a rabbia: l’attore, che interpreta Thomas Marcy nella serie, si lamenta del modo in cui la fine della serie è stata annunciata alle squadre. “Signora Arnott (Nota, Delphine Ernott, Presidente di France Télévisions) Non si sono mossi A darci brutte notizie, nemmeno una lettera‘, lamentato con i nostri colleghi.

Laurent Kirosuri non capisce il comportamento del leader…”Ha mandato una delle sue braccia destre. Siamo stati licenziati da un’anarchia che tra due anni lavorerà in banca o in Orange […] Tutti attori e tecnici, nonostante tutto, con spirito positivo, senza alcun odio, ma non voglio proprio essere al posto dei dirigenti di France TélévisionsHa proseguito prima di aggiungere:È successo nel peggiore dei modi. (…) L’abbiamo imparato allo stesso tempo con gli spettatori“.

Per lui invece “La vita più bella“ è diventato una specie diantidepressivo franceseE non avevano motivo di essere arrestati”.C’è qualcosa di molto sociale in “Plus belle la vie”. rimuovere un programma che aiuta le persone, È patetico dal canale del servizio pubblico. Abbiamo spesso anticipato molte questioni sociali e il loro sviluppo. Ne siamo molto orgogliosi“, ha sottolineato.