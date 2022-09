Impara l’italiano mentre visiti Roma

Goditi la cucina italiana

BPerché non iniziare il tuo viaggio con l’autentico caffè italiano che fa parte della cultura. Non è raro che gli italiani si incontrino la mattina agli sportelli per gustare un espresso o un buon cappuccino. Per i rumeni, il caffè è un momento breve ed educato prima dell’inizio della giornata, ma per quelli di voi che non hanno tanta fretta, è un’opportunità per chiacchierare con le persone e praticare la lingua.

Per il pasto della giornata, recati in una pizzeria o in un ristorante raffinato per assaporare la pasta italiana. Cogli l’occasione per ordinare il tuo cibo in italiano e fatti aiutare da un traduttore se ne hai bisogno.

All’ora della merenda il gelato è sicuramente d’obbligo e non perdere mai più l’occasione di imparare nuove parole del vocabolario memorizzando i nomi dei tuoi gusti preferiti.

Infine, concludi con stile il tuo percorso di degustazione recandoti in un bar per degustare un tipico “aperitivo”. Prosecco, Martini, Spritz, Limoncello, le opzioni sono infinite. Gli italiani sono molto amichevoli e loquaci per natura; Perfetto per conoscersi. Alcuni bar organizzano serate esclusivamente dedicate agli incontri tra stranieri per praticare le lingue, qualcosa per unire davvero l’utile al dilettevole.

Immergiti nel cuore della storia di Roma

Roma è una città storica con 6 siti patrimonio dell’UNESCO e dozzine di monumenti e piazze iconiche. Colosseo, Fontana di Trevi, Pantheon, Cappella Sistina; Abbastanza per fare bellissimi itinerari ogni giorno. Durante le tue visite, ricordati di raccogliere opuscoli esplicativi in ​​italiano e francese nel caso ti serva una traduzione per esercitarti nella lettura. Puoi visitare la città con una guida dell’insegnante per farti conoscere la lingua e la cultura del paese.

Esplora i musei italiani

La capitale italiana è ricca di musei per tutti i gusti; Museo Nazionale Romano, Museo d’Arte Contemporanea di Roma, Musei Vaticani ecc. Che tu preferisca i tour guidati o da soli, sono una buona opzione leggendo diverse spiegazioni in italiano, scritte e parlate, o utilizzando un’audioguida.

Vita romana

Imparare una lingua straniera è una full immersion che ti permette di fare il massimo. Il cervello impara più velocemente con un’esposizione più lunga, quindi approfitta del tuo viaggio in Italia per vivere alla maniera italiana. Prendi l’iniziativa di seguire le notizie locali su TV e radio e amplia i tuoi orizzonti scoprendo la musica popolare dall’altra parte del confine. Puoi andare al cinema o guardare una serie che conosci bene in italiano per capire le conversazioni. Per migliorare rapidamente, evita di parlare e ascoltare il francese il più possibile. Se inizi a sognare in italiano, sei sulla strada giusta. Infine, non trascurare app di apprendimento divertente o lezioni di lingua in loco che ti permettono di lavorare su regole grammaticali e di congiunzione difficili da imparare sul lavoro.

