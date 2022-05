Immobiliare: i tassi sui prestiti raggiungono livelli record

Ottenere un mutuo per la casa non costa molto dal 2015.

Pubblicato il 05/10/2022



cOttenere un mutuo per la casa di 20 anni ti costerà di più che se lo avessi fatto nel punto più basso nel febbraio dello scorso anno. Questo è quanto riportato dal quotidiano il tempo.







Sono finiti i giorni dei mutui per la casa a basso costo. Se si sarebbero potuti trovare qualche mese fa a tassi inferiori all’1%, la realtà da allora è cambiata. I dati di Immotheker-Finotheker indicano che i tassi di interesse sono a livelli record. Dall’1,22% di febbraio dello scorso anno, il tasso di interesse è salito al 2,75%, che è il doppio. Numero record dal 2015.

Un aumento dei tassi di interesse a lungo termine è all’origine di prezzi più elevati. Sebbene alcuni mesi fa fossero bassi o addirittura negativi, questi tassi di interesse a lungo termine sono in aumento da tempo. la ragione ? “Cambiamenti nella politica monetaria”, afferma Johan van Gompel, economista di KBC. L’aumento dell’inflazione, l’aumento dei prezzi dell’energia e la guerra in Ucraina hanno spinto la banca centrale statunitense ad aumentare i tassi di interesse. La mossa seguita da altre istituzioni, come la Banca centrale europea, ha influito sui tassi ipotecari.