Imbroglio autore di Cody Rhodes et la WWE

E se Cody Rhodes fasait finale, marcia e ritorno all’AEW senza repasser per la WWE? C’est une situation qui pourrait arriver selon les dernières rumeurs. On vous explique tout dans cet articolo.

Il ya 3 semaines, la All Elite Wrestling annonçait le départ soudain de Cody et Brandi Rhodes par le biais d’un comunicato di stampa. Même si l’idée d’un work – c’est-à-dire une histoire créée de toutes pièces pour la télévision – nous a tous traversé l’esprit, il a ensuite été confirmé que c’était bien un réel départ. Depuis lors, un retour à la WWE è stato selezionato per i fan, per ottenere informazioni su come ottenere la firma di un contratto per l’istantaneo.

Aujourd’hui, BodySlam nous donne des nouvelles concernente il caso Cody Rhodes. Tout d’abord, il conferma tramite le fonti interne que le départ du couple est bien réel et qu’il ne s’agit en aucun cas d’un work. Le site americain dit aussi que delle discussioni tra Cody Rhodes e la WWE ont bien eu lieeu, mais qu’elles seraient “tombées à l’eau”. Inoltre, une personne a fait savoir qu’il y avait un certo espoir pour revoir Cody Rhodes à l’AEW. Un retour en arrière qui serait possible maintenant que le catcheur peut avoir un nouveau rôle avec le rachat de la ROH di Tony Khan.

En revanche, ces nouvelles sont à prendre avec des pincettes surtout que Dave Meltzer afferma le contraire. Selone lui, l’equipe creativa della WWE travaillerait sui piani di Cody Rhodes et à moins qu’ils soient annulés, il devrait faire son retour prochainement. De son côté, Ringside News è tutto richiesto da un membro dell’équipe creativa e dalla risposta laisse croire que Cody Rhodes sera a WrestleMania : “Je sais ce qui est prevu pour Cody à WrestleMania et c’est toujours sur la liste. Si ça a changé, personne ne nous l’a encore dit ni corrigé les documents internes.“

Ce sont les dernières nouvelles qu’on a concernant cette affaire. L’ipotetico ritorno di Cody Rhodes à la WWE non resta in discussione. Qu’en pensez-vous?

Foto di credito: WWE