Illustrazione – Come potrebbe la capsula Starliner della Boeing riportare i suoi astronauti sulla Terra?

Problemi con la capsula Starliner della Boeing, ancora attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale, hanno fatto deragliare i piani iniziali per il ritorno dei due astronauti sulla Terra, poiché riparazioni e test dell’ultimo minuto ostacolano una missione fondamentale per il futuro spaziale della Boeing. dividere.

La NASA ha riprogrammato il ritorno previsto tre volte e non è stata ancora fissata alcuna data. Dal lancio avvenuto il 5 giugno, la capsula ha avuto cinque perdite di elio, cinque propulsori si sono spenti e la valvola di spinta non si è chiusa completamente, mandando l’equipaggio nello spazio e i funzionari della missione a Houston hanno trascorso più tempo del previsto per le riparazioni durante la missione.

Ecco una spiegazione dei possibili percorsi per Starliner e i suoi due astronauti veterani della NASA, Barry “Butch” Wilmore e Sunita “Sonny” Williams.

situazione attuale

Lo Starliner può rimanere agganciato alla Stazione Spaziale Internazionale per un massimo di 45 giorni, ha detto ai giornalisti Steve Stich, responsabile dell’equipaggio commerciale della NASA. Ma se assolutamente necessario, ad esempio se dovessero sorgere altri problemi che i responsabili della missione non riescono a risolvere in tempo, potrebbe rimanere attraccato fino a 72 giorni, contando su diversi sistemi di backup, secondo una persona che ha familiarità con la pianificazione del volo.

All’interno della NASA, l’ultima data prevista per il ritorno dello Starliner è il 6 luglio, secondo questa fonte che ha parlato a condizione di anonimato. Questa data di ritorno significa che la missione, che doveva durare otto giorni, durerà un mese.

Il sistema di propulsione consumabile dello Starliner fa parte del “modulo di servizio” dell’aereo. I problemi attuali ruotano intorno a questo sistema, necessario per allontanare la capsula dalla Stazione Spaziale Internazionale e posizionarla in modo che sia immersa nell’atmosfera terrestre. Molti motori Starliner si surriscaldano al momento del lancio e la perdita di elio, utilizzato per pressurizzare i propulsori, sembra essere correlata al loro uso frequente, ha detto Stitch.

Stitch ha affermato che i recenti test di accensione dei propulsori mentre il veicolo Starliner era ancorato hanno dato alle squadre di missione la fiducia in un ritorno sicuro, anche se i test e i controlli continuavano. Il team di gestione della missione, composto da personale della NASA e della Boeing, sta esaminando attentamente i dati sui problemi di propulsione, eseguendo simulazioni a Houston e studiando modi per risolverli, come l’aggiornamento del software o il cambiamento del modo in cui viene utilizzato l’hardware.

Una volta che i funzionari della NASA daranno il via libera alla squadra per il ritorno, i motori Starliner verranno utilizzati per staccare la capsula dalla Stazione Spaziale Internazionale e iniziare un volo di ritorno di circa sei ore, restringendo gradualmente la sua orbita prima di immergersi nell’atmosfera terrestre per atterrare. aiutato da paracadute e airbag, in una delle numerose località potenziali negli Stati Uniti sudoccidentali.

Questa è la prima missione in orbita dello Starliner con a bordo astronauti, il test finale richiesto prima che la NASA possa certificarlo come il secondo veicolo dell’agenzia spaziale statunitense diretto verso la Stazione Spaziale Internazionale. Si unirà alla Crew Dragon di SpaceX, che ha dominato il mercato governativo e il mercato privato emergente per il volo spaziale umano, nonostante i ritardi di Starliner durati anni.

In caso di imprevisti

Nonostante i problemi con il sistema di propulsione, la NASA ha affermato che lo Starliner sarà in grado di riportare gli astronauti sulla Terra se necessario, cioè se la capsula servisse come mezzo di fuga dalla Stazione Spaziale Internazionale in caso di emergenza o se delle capsule Starliner hanno trovato elementi danneggiati – come i pannelli solari – segni di scadenza prima del previsto.

A differenza dell’attuale missione Starliner, la NASA non ha fissato una data di ritorno per la prima missione Crew Dragon con astronauti nel 2020. Questa missione è durata 62 giorni perché gli astronauti hanno dovuto partecipare alla manutenzione della Stazione Spaziale Internazionale a causa di una carenza di personale a bordo. il tempo.

Se ciò non è possibile utilizzare Starliner

Se il veicolo Starliner fosse ritenuto incapace di riportare in sicurezza Wilmore e Williams sulla Terra, un’opzione sarebbe quella di riportarli a bordo della Crew Dragon, che trasportava quattro astronauti sulla stazione a marzo ed è in grado di trasportare più di una persona in caso di emergenza.

Questo scenario, considerato improbabile, sarebbe senza dubbio imbarazzante per Boeing. Ma i funzionari della NASA e della Boeing, così come gli ingegneri che hanno familiarità con il programma, hanno detto a Reuters che nulla negli attuali problemi dello Starliner suggerisce che ciò sarebbe necessario.

In uno scenario del genere, il destino dello Starliner dipenderebbe da diversi fattori, tra cui l’entità dei problemi tecnici.

L’ultima volta che un astronauta della NASA ha avuto bisogno di un altro mezzo di trasporto per tornare a casa è stato nel 2022, quando il liquido refrigerante è fuoriuscito dalla capsula russa Soyuz dopo aver trasportato gli astronauti e l’astronauta americano Frank Rubio alla stazione.

La NASA prese in considerazione l’utilizzo di un Crew Dragon per riportare Rubio a casa, ma alla fine Rubio utilizzò una capsula Soyuz vuota lanciata dalla Russia come nave di salvataggio. La missione di Rubio è stata estesa da sei mesi a poco più di un anno, o 371 giorni, una durata record per un americano nello spazio.