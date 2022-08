Ilan van Wilder, compagno di squadra di Evenpole: ‘È strano, non ho provato il tempo così lentamente’

“Remco Evenepoel ha dovuto fare del suo meglio e anche Remy Cavagna ha potuto giocare la sua fortuna, e gli altri suoi compagni di squadra hanno dovuto prendersi un secondo giorno di riposo. È davvero strano‘, riassume Ilan Van Wilder (Quick-Step Alpha Vinyl), 155 sul palco alle 7:44 dal suo leader.”Non ho mai provato il tempo così lentamente.“

“Prendimi Soler per strada‘, ha raccontato Van Wilder.Mi ha chiesto: hai tempo? (Guidare molto lentamente, ndr). Gli ho detto che potevamo guidare a 39 km/h e arrivare in tempo. Poi abbiamo iniziato a cavalcare uno dietro l’altro.“”È davvero strano, mi piacerebbe impegnarmi in una cronometro, ma abbiamo dovuto prenderci un secondo giorno libero con la squadra‘, ha spiegato il corridore belga.Questo è quello che ho fatto. Abbiamo calcolato il limite. Siamo qui per aiutare Remco e tu non devi fare niente di stupido con fatica e salvare gambe. Anche se è un breve sforzo di 35 minuti, puoi sentirlo il giorno successivo. La dura Vuelta ci sta ancora aspettando e non dovresti sprecare le tue forze.“”È strano che vada cosìVan Wilder ha aggiunto.

“Ho guidato ieri per un’ora e mezza nel mio giorno di riposo. Oggi ho guidato per 50 minuti: 8 minuti di riscaldamento, nessun sondaggio e circa 42 minuti di giro. Da domani devo tornare al lavoro.“