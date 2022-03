Il ya eu 69 mega-éruptions vulcaniques durant le dernier âge glaciaire !

Cela vous interressera aussi

Depuis l’origine de la Terre, les éruptions vulcaniques sont quasiment quotidiennes à la surface du globe. Souvent mineures ou du moins sans impact significatif sur l’environnement, Certaines peuvent cependant être particulièrement puissantes et dévastatrices.

Au cours de son histoire, l’Homme a ainsi connu plusieurs grandes éruptions vulcaniques, parmi lesquelles l’explosion du Tambora (Indonésie) en 1815, qui a eu d’importantes répercussions sur le clima et fut notamment à l’origine d’une année « sans été » nel 1816. L’éruption du Théra il ya 3.600 ans aurait égallement été particulièrement dévastatrice. Ces deux événements sont considérés come appartenant à la catégorie VEI-7 (indice d’explosivité volcanique), sur une échelle allant de 1 à 8. Si l’humanité a connu, et connaît toujours, un nombre de éculrie incaltion VE ou égal à 6, les événements de catégorie 7 come l’explosion du Tambora ou du Théra sont extrêmement rares, et il n’existe pas d’exemple d’éruption de catégorie 8 dans l’histoire humaine ré L’éruption de ce type la plus récente remonterait à -26.500 ans, et serait liée à l’éruption du volcan Taupo en Nouvelle-Zélande. À titolo di confronto, la récente éruption du Hunga Tonga-Hunga Ha’Apai serait de catégorie 4 o 5. Per quanto riguarda i danni causati dall’eruzione, immagina l’ampleur de la catastrophe si une éruption de VEI-8 survenait aujourd’hui.

Le dernier âge glaciaire est marqué par 69 éruptions majeures

Versante, cela n’est pas improbabile. Une récente étude montre qu’une série de méga-éruptions an Impacté la Terre durant le dernier âge glaciaire, soit il ya 60.000 à 9.000 ans environ. Le tracce di 69 eventi di potenza superiore a celle du Tambora ont en effetti retrouvées dans les archives de glace en Antartide et au Groenland pour cette période.

Les éruptions majeures impactent en effet la composizione de l’atmosferaen rejetant de grandes quantités d’acido solforicoqui vont se disperder sur l’ensemble du globe, et notamment être piégées dans les glaces des calotte polari. À partir de carottes de glace, les scientifiques ont ainsi pu dater et mesurer la quantité d’acide sulfurique piégé, ce qui leur a permis d’estimer la puissance des différentes éruptions survenues duranés.

I risultati, i pubblici e la rivista Clima d’altri tempi, Montrent que parmi les 85 éruptions recensées durant cette étude et ayant eu un impact global, 69 peuvent être considérées comme des méga-éruptions, de puissance supérieure à celle du Tambora. Vingt-cinq d’entre elles ont une puissance supérieure a tout ce que l’humanité a pu connaître depuis 2.500 ans et deux ont une puissance supérieure a celle de l’éruption du Taupo en Nouvelle-Zélande. L’étude montre que sur la période étudiée, la fréquence des éruptions est plutôt paragonabile a la fréquence actuelle. La période de déglaciation (entre 16.000 et 9.000 ans) est cependant marquée au Groenland par une augmentation notable des événements érupifs, et en particulier ceux de très forte intensité. Cette découverte conferma l’ipotesi que le rebond isostatique associé à la fonte des glaces dans l’emisfero nord aurait engendré une hausse de l’activité vulcanique. La fonte delle calotte glaciali modifica in effetti la massa pesant sur la croûte continentale et engendre de fait des modifications de contraintes, déstabilisant somes systèmes volcaniques.

Les éruptions de VEI-8 restent très rares

Se la quantità di méga-éruptions sembra essere più importante per il passato e il confronto della storia recente della Terre, les auteurs soulignent cependant le fait que des éruptions de VEI-8 restent rares. Des événements de la puissance du Tambora semblent se produire approximativement une ou deux fois par milleer d’années.

Cette étude pourrait en outre permettre de mieux comprendre à quel punto le climat répond à une modification de la composition atmosphérique, que ce soit par l’apport de CO 2 d’origine vulcanica o umana. L’étude de la sensibilità du climaté face à ces grandis éruptions pourrait ainsi permettre de mieux controindre les modeles climatiques et de mieux anticiper l’évolution actuelle du climat.