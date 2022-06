Il viso che noti per primo rivela ciò che non vuoi mostrare

I primi test di personalità sono apparsi negli anni ’20, e oggi ce ne sono molti e i loro obiettivi differiscono da quelli della psicologia clinica. Prima impressione, dettaglio, quadro generale, probabilmente non sai cosa è più importante per te e cosa guida le tue decisioni. Questo piccolo test può aiutarti a vedere le cose più chiaramente.

A volte il modo in cui percepiamo una situazione può influenzare negativamente le nostre decisioni, ma allo stesso tempo può essere benefico. In ogni caso, la percezione è importante e le nostre ipotesi, l’intuizione e il giudizio possono aiutarci a prendere decisioni migliori.

Ecco un esempio di ciò che una prima impressione può rivelare su di te grazie a questo test. Tutto quello che devi fare è rispondere a una semplice domanda e poi guardare l’immagine di accompagnamento. Guarda le immagini e dai una risposta senza pensarci troppo.

1- Il volto della donna

Se noti subito il volto di una donna, allora il tuo carattere è molto lineare e definito. Sei tu quello che vede la situazione nel suo paese complessivamente Senza fuorviare i dettagli.

Sei molto emotivo e sopraffatto dal dolore, ma puoi controllarti concentrandoti sugli aspetti positivi della vita.

Il tuo valore principale è amore E rispetto per i propri cari, non tolleri il tradimento.

2- Il volto dell’uomo

Se hai notato per la prima volta il viso di un uomo, allora la tua personalità è complessa e sfaccettata. piace concentrarsi su particolari E a volte questo ti porta più lontano dal tuo obiettivo.

sei una persona molto ottimista e in uscita. Ecco perché le persone adorano averti al lavoro, o ad esempio alle feste o ai viaggi.

Sei molto propositivo e sai come portare le tue idee là fuori anche se a volte sei un po’ pigro. Dovresti lasciare più spazio al tuo lato emotivo.