Il video dei Carabinieri emoziona il popolo del web

“Eravamo lì, diremo. A combattere con coraggio un nemico invisibile”

In questi giorni sul web abbiamo spulciato e visto di tutto. Dal meme più divertente alle gesta più assurde per affrontare la noia con un sorriso. Poi, ti imbatti in un video dell’Arma dei Carabinieri e ti ritrovi orgogliosa ed emozionata. Un minuto e 45” di un video diffuso dalla pagina ufficiale dell’Arma dei Carabinieri e ideato dal Comando provinciale dei Carabinieri di Verona.

Il video, girato nella provincia di Verona, dalla Lessinia al Lago, riprende gli uomini dell’Arma al lavoro e sta spopolando su internet in queste ore. Noi de laRedazione.eu abbiamo deciso di diffonderlo qui tra le nostre pagine.

“Un giorno – si sente nel video – si racconterà una storia strana, qualcosa che chi non ha vissuto riuscirà a stento a immaginare, ma è successa. E noi eravamo lì Un Paese che andando oltre alla propria bellezza, ha trovato la propria forza. Tutti insieme, facendo ognuno la propria parte, abbiamo fatto la differenza. Perché è così, noi c’eravamo: anche se non ci si poteva vedere, noi eravamo lì, a combattere con coraggio il nemico invisibile. E quando dal mondo torneranno ad ammirarci, troveranno quel sorriso di chi sa il valore di un abbraccio, di chi sa che stare uniti non avrà più lo stesso significato. Noi siamo italiani. Andrà tutto bene“.