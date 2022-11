Il viceministro della Salute italiano condivide la sua opinione sul vaccino contro il Covid e fa scalpore

Alla domanda sulla Rai TV pubblica lunedì se l’Italia avrebbe un bilancio “peggiore” senza i vaccini, Marcello Gemato ha risposto: “Sei tu a dirlo. Non abbiamo “nessun inverso dell’onere della prova”.

«Non cado nella trappola di posizionarmi pro o contro i vaccini», ha aggiunto il sottosegretario al ministero della Salute nel nuovo governo di estrema destra di Georgia Meloni, denunciando «l’approccio ideologico nella gestione dell’epidemia da parte dell’ex autorità esecutiva .

Farmacista di professione, questo caro amico della signora Meloni, deputata uscente del suo partito post-fascista Fratelli d’Italia, alla Camera si oppose alla dichiarazione sanitaria e all’obbligo di vaccinazione.

Le sue osservazioni hanno suscitato forti reazioni.

“Ma come possiamo dire che non ci sono prove scientifiche che i vaccini possano essere usati per salvare milioni di vite? Basta saper leggere la letteratura scientifica”, ha risposto su Twitter l’infettivologo Matteo Bassetti.

Il leader di Azione (centro), Carlo Calenda, ha invitato Marcelo Gemato a dimettersi. “Il sottosegretario al ministero della Salute, che non si distanzia da nessun fax, non è al suo posto”, ha detto.

Anche il capogruppo del Pd, Enrico Letta, lo ha invitato a lasciare l’incarico alle stesse condizioni.

Martedì il parlamentare di estrema destra ha confermato in una dichiarazione che le sue osservazioni erano state estrapolate dal contesto.

“I vaccini sono armi preziose contro il Covid, le mie parole sono state estrapolate dal contesto e utilizzate come strumento”, ha supplicato.

L’Italia è stato il primo paese europeo ad essere colpito dall’epidemia di coronavirus all’inizio del 2020. Il bilancio delle vittime al 10 novembre era di 179.985 persone, secondo il Ministero della Salute.