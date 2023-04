Il trucco inarrestabile per scoprire se i tuoi gioielli sono davvero d’oro

Potresti esserti chiesto se i tuoi gioielli sono davvero d’oro. Per scoprire se il tuo anello è ricoperto da un metallo prezioso, ti basteranno pochi secondi per adottare un trucco semplice, veloce ed efficace. Per fare questo, avrai solo bisogno di … un magnete.

Il video di oggi:

prova del magnete

Usando i magneti per confermare che il tuo gioiello è d’oro, l’idea è sorprendente e, a quanto pare, intelligente. In effetti, l’oro è un metallo non magnetico. Se un anello, un ciondolo o una collana è attratto da una calamita, allora non è oro. Se si avvicina a una calamita, questo accessorio è sicuramente placcato in oro.

Ci sono altri trucchi per capire se una gemma è davvero d’oro. Puoi fare un altro test: il test di sbiancamento. Un trucco che si rivela più forte e potente del test del magnete. L’obiettivo è far ossidare la gemma. Come lo faccio ? Immergilo in un bagno di candeggina durante la notte o almeno per alcune ore. Se i gioielli non si sono ossidati, hai la prova che l’accessorio è effettivamente realizzato in oro massiccio.

Come ti prendi cura dei tuoi gioielli in oro?

Prendersi cura dei propri gioielli è essenziale affinché possano conservare tutto il loro splendore e la loro brillantezza. Per una pulizia delicata, puoi utilizzare il sapone di Marsiglia basico. il suo vantaggio? Si adatta a tutti i tipi di oro (bianco, rosa e giallo). Il sito web della gioielleria Histoires d’Or suggerisce “Mettere alcune gocce di sapone liquido di Marsiglia in acqua tiepida. Immergere i gioielli nell’acqua saponata per 1 o 2 minuti, quindi strofinare delicatamente con uno spazzolino da denti. Denti morbidi. Risciacquare e posizionare su una carta asciugamano.” Semplice ed efficace, come un test del magnete. Se non hai il sapone liquido di Marsiglia, puoi usare il detersivo per i piatti.

Un altro consiglio: strofina delicatamente i tuoi gioielli d’oro con dentifricio e uno spazzolino elettrico o morbido. Attenzione, non risciacquare subito gli accessori. Si consiglia di lasciare agire il dentifricio per qualche istante, prima di lucidare il gioiello con un panno pulito, asciutto e morbido. Sciacquare l’accessorio prima di lasciarlo asciugare all’aria. Le tue collane, anelli e altri braccialetti torneranno come nuovi!

Non perdere nessuna notizia sullo stile di vita su sosoir.lesoir.be e iscriviti ora alle nostre newsletter tematiche facendo clic qui.