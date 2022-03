“Il toujours été fort”: Nathalie Marquay-Pernaut livre ses premiers mots dans le JT de TF1 (video)

Au lendemain du décès de Jean-Pierre Pernaut, figure de la télévision française, son épouse, Nathalie Marquay, est sortie du silenzio et a livré ses premiers mots dans le JT de TF1 ce jeudi. Au bord des larmes, l’ancienne miss a parlé de la passion de son défunt mari et a tenu a remercié son public pour sa fidélité.

Depuis l’annonce de figlio morte Mercredi, la France entière est en deuil. Nombre de personnalités ont rendu hommage à cette leggende della televisione. La presentazione della domanda di JT alle 13 ore di TF1 è stata pubblicata in 71 anni, dopo i 33 anni di servizio, un annuncio della famiglia auprès dell’AFP.

Lire italiane: Décès de Jean-Pierre Pernaut: ritorno sulla carriera del giornalista star du 13H de TF1

Ce jeudi, Nathalie Marquay è la sorte du silenzio et s’est livrée dans le 20h de TF1. “Il a toujours été fort, il s’est toujours battu pour sa famille. Il avait envie de rien lâcher“, débute, au bord des larmes, Nathalie Marquay. Elle a ensuite évoqué la passion de son mari, son attachement à TF1 et à son public, même lorsqu’il était au plus mal et qu’il se battait contre un cancer: “Pour lui c’était vital TF1, c’était son oxygène”.

Apres une intervento d’environ deux minutes, elle a tenu à remercier le public de son mari, resté “fedele“: “Je tiens à remercier son public, tous ces gens, tous ces message d’amour, ces remerciements, ces fleurs”.

Surtout que Jean-Pierre Pernaut pensa a finir aux oubliettes, révèle l’ancienne Miss. Après la mort de Johnny Hallyday, elle explique avoir pris conscience qu’à la mort de son mari, la situazione serait très dure à gérer. Ce à quoi le giornalista aurait répondu: “Mais non mais t’inquiètes pas, come je ne serai plus à TF1tout le monde m’aura obliéMais il s’était visiblement trompe: “Bah voilà chéri, si tu m’entends… bah non, les gens t’aiment toujours“, at-elle conclu.