Il tornado del Kentucky uccide almeno 50 persone (video)

“Temo che ci siano più di 50 morti in Kentucky (…) e potremmo essere vicini a 70-100 morti, è orribile”, ha detto sabato il governatore Andy Bashir. in una conferenza stampa.

Ha aggiunto che molte contee sono state devastate dal ciclone più forte che ha tagliato più di 300 chilometri in quello stato.

Ha detto che il crollo del tetto di una particolare fabbrica di candele “ha ucciso innumerevoli persone” nella città di Mayfield.

“Prima di mezzanotte è stato dichiarato lo stato di emergenza”, ha detto, aggiungendo che le squadre di ricerca e soccorso sono state schierate in mezzo al caos esacerbato dall’interruzione di corrente.

Foto e video di Mayfield, condivisi sui social media, mostrano edifici distrutti, metallo contorto, alberi e mattoni sparsi per le strade.

I canali americani raffiguravano il passaggio degli uragani: cilindri neri spazzavano la terra, illuminati da lampi intermittenti.

A nord-ovest, nell’Illinois, circa 100 persone sono rimaste intrappolate, secondo i media, in un magazzino di Amazon distrutto dalla tempesta. Questi sono i dipendenti del gigante della distribuzione che hanno lavorato di notte per elaborare gli ordini prima delle festività natalizie.

‘incidente di massa’

L’agenzia di gestione delle emergenze di Collinsville ha notato “diverse persone intrappolate in un magazzino di Amazon” dopo questo “incidente di massa”.

I servizi di emergenza hanno lavorato fino alle prime ore di sabato mattina nel tentativo di liberare queste persone dalla struttura, un terzo delle quali non sono altro che macerie.

Le immagini del magazzino di Edwardsville su Amazon, pubblicate dai canali di notizie statunitensi e dai social media, mostrano gran parte del tetto della struttura e una delle pareti dell’edificio è crollata, spargendo macerie in tutto il sito.

Il governatore dell’Illinois J.B. Pritzer ha affermato di aver esteso le sue “preghiere ai residenti di Edwardsville”, osservando che la polizia dell’Illinois e l’Agenzia di gestione delle emergenze “coordinano le loro azioni a stretto contatto con i funzionari locali”.

Nessuna valutazione delle potenziali vittime è stata ancora riportata.

In una dichiarazione ai media locali, il portavoce di Amazon Richard Rocha ha affermato che la “sicurezza e il benessere” dei dipendenti e dei partner di Amazon è la “priorità assoluta” del gruppo.

“Stiamo valutando la situazione e condivideremo ulteriori informazioni non appena disponibili”, ha aggiunto.

I media dell’Arkansas hanno riferito che una persona è stata uccisa e 20 intrappolate in una casa di cura. Ma lo sceriffo della contea di Craighead, Marvin Day, ha detto alle stazioni di notizie locali che i soccorritori sono stati in grado di liberare le persone intrappolate dall’edificio, che “ha praticamente distrutto la sua struttura”. Un’altra persona è morta altrove in quello stato.

In Tennessee, almeno due persone sono morte in incidenti aerei tempestosi, secondo i media locali, citando un funzionario della gestione dell’emergenza.

Gli uragani hanno colpito anche il Missouri.