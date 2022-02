Il telescopio spaziale James Webb a vu sa première étoile… et pris un selfie

Des étoiles à la lumière de plus en plus faible seront utilisées.

“Le fait que nous ayons trouvé les 18 (punti luminosi, ndlr) si proches les uns des autres, et au centre de la région de recherche, significante que les miroirs sont déjà assez bien alignés“, s’est réjoui lors d’une conférence de presse Marshall Perrin, scientifique du projet.

Le télescope a également pris un selfie, toujours grâce à NIRCam: sur une image en noir et blanc publiée par la Nasa, on distingue Clairement les 18 petits miroirs, grâce à la lumière venue des étoiles et f s.

La reazione delle équipes de la Nasa face à ce selfie? “Oh la vache!‘, un raconté Lee Feinberg, incaricato dell’ottica del telescopio. Mais loin d’être pris pour le seul plaisir, ce selfie sert aux équipes à verificato l’allineamento con gli strumenti scientifici.

“Il est encore trop tôt pour dire s’il ya ou non un défaut de taille” sur le télescope, a tempéré Lee Feinberg. Mais il a confié qu’en rentrant chez lui samedi, son épouse lui avait”dit que c’était la première fois qu’elle (le) voyait sourire depuis décembre“.

Giacomo Web, qui avait décollé depuis la Guyane francese il 25 dicembrese trouve désormais à 1,5 milioni di km de la Terre, après s’être déployé dans l’espace lors de périlleuses manœuvres qui n’avaient jamais été tenées auparavant.

D’une valeur de 10 miliardi di dollari, il doit notamment explorer la formazione delle prime galassie, e l’atmosfera di exoplanètes en quête d’environnements potenziellement abitabili.

Les premieres images d’observations scientifiques, qui promettent d’être spectaculaires, sont attendues à l’été.