Il telescopio James Webb rivela una nuova straordinaria immagine di Giove

La NASA rivela regolarmente filmati eccezionali grazie a questa nuova tecnologia, che consente di acquisire immagini nitide delle profondità dell’universo.

Il telescopio ha già rivelato meravigliose immagini di galassie lontane.







dall’editore

Pubblicato il 23/08/2022 alle 07:09 Tempo di lettura: 1 minuto



IlLa NASA ha rilasciato lunedì un’immagine rara e sbalorditiva di Giove. L’immagine mostra Giove con colori potenziati, con una grande macchia rossa turbolenta sul pianeta, mostrata qui in bianco. Il pianeta è segnato da strisce orizzontali circolari di turchese neon, fucsia, rosa chiaro e crema.

Giove, 22 agosto 2022. – Agenzia per la protezione dell’ambiente.

La NASA afferma che le linee interagiscono e si fondono insieme ai bordi come la crema nel caffè. Lungo i poli, il pianeta brilla di turchese, mentre le aurore arancioni brillano appena sopra la superficie del pianeta. “Non abbiamo mai visto Giove in questo modo prima. È davvero sorprendente”, afferma l’astronomo Imke de Pater dell’Università della California, Berkeley. “Onestamente, non ci aspettavamo che lo scatto fosse così buono”.

