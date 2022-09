Il telescopio James Webb ci porta nelle profondità della Nebulosa Tarantola

La Grande Nebulosa Tarantola, situata a soli 160.000 anni luce dalla Via Lattea nella galassia nana della Grande Nube di Magellano, è stata rilevata dal telescopio James Webb. Questo è ciò che vediamo lì.

Durante i primi due mesi della sua attività scientifica, James Webb Mi sono davvero piaciuti molto i suoi commenti qui GioveIn primo piano pianeta extrasolare, eccetera. Tra tutti i suoi gol, ce ne sono parecchi galassie a spirale che è passato occhi Sensibile agli infrarossi. Ogni volta, uno spettacolo insolito rivela le nuvole Gas E la polvere è interconnessa in tutta la galassia. punto di vista della penetrazione JWST Avvicina i ricercatori ai segreti più profondiUniverso.

La Nebulosa Tarantola rilevata da Nirkam

Con questa nuova foto, James-Webb svela il lato nascosto di un file nebulosa Molto attivo e relativamente vicino alla Terra: 30 Doradus, noto come Nebulosa Tarantola. puntando aragno Deriva dalla sua forma impressionante se osservata nel visivo. Tuttavia, come giustamente spiega la NASA, dovrebbe piuttosto essere visto come un nido di tarantola. Più precisamente, il tarantola terrier è rivestito di fili …

Una tana scavata nel terreno, perché è davvero una cavità che notiamo nel cuore di una nuvola. È formato dal respiro di migliaia di stelle concentrate nell’ammasso e appare in blu sull’immagine della macchina Nircam (Vicino alla telecamera a infrarossi). Sono quelle giovani stelle piene di stelleenergia Che non smettono di spingere le bande problema in cui sono nati, diverse decine di migliaia di anni fa.

Quindi quello che vediamo è solo una parte della massiccia rete del gas che attraversa l’intera galassia, in questo caso A donna galattica Molto vicino e interagendo con la Via Lattea, il Grande Nube di Magellano.

La Nebulosa Tarantola agli occhi di Merry

Sull’altra immagine della stessa area, questa volta tradotta da osservazioni fatte con il medio infrarosso Maria (altra webcam James) L’ammasso stellare non è più visibile. Invece, possiamo ammirare dettagli senza precedenti: che meraviglia! – iscrizioni in materia oscura E il freddo che è la vasta nuvola scolpita dalle stelle che vi si nascondono.

Dato che stavamo parlando di un terrier, il telescopio spaziale Qui in qualche modo ci rivela l’ambiente sotterraneo che è alla base di questa regione altamente attiva del nostro oceano. La sua terra oscura e nuvolosa, e i suoi fili interconnessi da cui nuovo stelle. Inoltre, se guardi da vicino, puoi vedere molte stelle “giovani” che sono state catturate mentre cercavano di sbarazzarsi di Cappotto di gas.

Uno straordinario nuovo spettacolo cosmico presentato da telescopio James Webb.