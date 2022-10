Il telefono “verde” regge

E se il marchio Nokia fosse tornato di moda? In termini di prestazioni e offerte originali, l’azienda ha ancora del lavoro da fare, ma fa un argomento che la maggior parte dei concorrenti dovrebbe presto abbracciare: l’ecologia. Va detto che il Nokia G60 è lontano dal Fairphone in termini di ambiente. Ma è un ottimo inizio, con un retro in plastica riciclata al 100% e un telaio in plastica riciclata al 60%. Dobbiamo anche aggiungere che questa distorsione conferisce alla struttura una grana molto su misura, che sembra resistere bene ai graffi, ma rileva facilmente le impronte digitali. Tutto è leggerissimo, per una piacevole presa a prima vista. Nokia fa anche una promessa “3-3-3” per aiutare le persone a tenere i telefoni accesi più a lungo. Fondamentalmente, ogni utente ottiene una garanzia di tre anni, sia per le condizioni del proprio hardware che per gli aggiornamenti del software di sicurezza e del software Android.

Una volta a portata di mano, il Nokia G60 si distingue direttamente per la posizione dei pulsanti laterali. C’è un sensore di impronte digitali sulla destra, che è utile per i destrimani, ma meno per i mancini. I pulsanti del volume, che si trovano sullo stesso lato in alto, sono difficili da raggiungere. Una volta acceso lo schermo, il menu appare perfettamente ordinato, il che è eccellente. Le poche app non Google sono per lo più indispensabili come Spotify, Netflix e YouTube. Si noti che il telefono è programmato di default con la navigazione gestuale e non con i tre pulsanti. Devi andare alle impostazioni per cambiarlo.