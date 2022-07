Il tablet Huawei MatePad con schermo 2K vede un calo di prezzo (meno di 190 euro)

Huawei ti permette di avere un tablet ben attrezzato a meno di 190€ con questa offerta su Huawei MatePad: 10€ di sconto per 100€ di acquisto più lo sconto!

Le vacanze si avvicinano, e portare in valigia un tablet con un bellissimo schermo può essere molto utile per le gite o per preparare le serate. Ecco perché questa offerta di Huawei arriva al momento giusto : Il produttore offre il tablet Huawei MatePad a soli 199 euro invece di 319 euro.

E combinando questo sconto con un’altra offerta del marchio, ne riduciamo il prezzo a 189,99 euro. Il Huawei Store, infatti, permette di usufruire di una riduzione di 10 euro ogni 100 euro di acquisto. Alla fine, 189,99 euro per un tablet con schermo 2K e dotato di processore versatile, connettività di ultima generazione e buona autonomia, è un affare!

Saldi Huawei: ottimo sconto sul Touchpad!

Huawei MatePad 10.4 New Edition Touch Tablet PC mette in mostra grandi funzionalità con un display FullView 2K, un processore potente e intelligente, 4 altoparlanti per garantire un audio coinvolgente e 64 GB di spazio di archiviazione (con espansione tramite slot Micro SD) per acquisire quanti più video possibile. Il tablet ha 4 GB di RAM e quindi può essere veloce e conveniente per eseguire molte applicazioni. Dispone di due fotocamere da 8 megapixel sul davanti e sul retro e supporta le modalità di scatto panorama, HDR, ritratto o time-lapse. Insomma, un tablet che potrebbe tornare utile all’uso familiare, si può ottenere al prezzo più basso grazie all’offerta di Huawei.

Approfitta dell’offerta sul tablet Huawei MatePad 10.4 New Edition

>> Sconto Apple iPad Pro!

La redazione di BFMTV non è stata coinvolta nella produzione di questi contenuti. BFMTV riceverà probabilmente un compenso quando uno dei nostri lettori effettua un acquisto tramite i collegamenti inclusi in questo articolo.