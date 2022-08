Il supermercato online cinese arriva in Belgio | Economia

Ochama, una filiale del gigante cinese di Internet JD.com, opera nei Paesi Bassi da sei mesi. Nei nostri vicini, i clienti possono ordinare la spesa online per farsela consegnare o ritirarla da soli in quattro piccoli punti ad Amsterdam, Rotterdam, Utrecht e Leiden. Il marchio non occupa una forza lavoro molto ampia, poiché la maggior parte degli ordini viene preparata da robot.

Così, Ushama sta arrivando in Belgio, secondo un messaggio pubblicato sul social network cinese WeChat. Dal 4 agosto è stata annunciata un’estensione del servizio di consegna a domicilio in Germania, Francia e Belgio.

I piani belgi per il marchio cinese non sono chiari a questo punto. Non sembra esserci alcun problema con i punti di ritiro nel nostro Paese, al momento, solo la possibilità di consegna a domicilio. Inoltre, non è possibile ordinare prodotti freschi o congelati per il Belgio.