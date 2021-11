Il Super Health Council raccomanda una seconda dose di vaccino Johnson & Johnson – Belgio

(Belga) Il Council on Superior Health (CSS) raccomanda una dose extra per le persone che hanno ricevuto il vaccino Johnson & Johnson, anche per i minori di 65 anni. Confermate le informazioni trasmesse da RTBF per Belga.

Questo vaccino di richiamo sarà somministrato almeno 2 mesi dopo la prima dose. In linea di principio, questa sarebbe una dose del vaccino Pfizer/BioNTech o del vaccino Moderna. In Belgio, circa 363.000 persone hanno ricevuto il vaccino J&J. Una seconda dose è già stata pianificata per i soggetti di età superiore ai 65 anni in particolare. La CSS deve ancora rilasciare un parere su qualsiasi potenziale richiamo dopo il vaccino AstraZeneca. Il team di vaccinazione dovrebbe prendere in considerazione tale opinione martedì. Poi i vari ministri della salute prenderanno una decisione, probabilmente mercoledì. (Belga)

