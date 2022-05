Il suo prezzo scende in modo significativo, ma le prestazioni sono ancora lì

in questo momento, Il prezzo del Samsung Galaxy S21 è di 477,09 euro Solo invece di 859€ al 44% di sconto su Rakuten. Non perdere l’occasione di risparmiare oltre 370€ sul tuo acquisto ordinandolo ora da Rakuten. Il suo colore grigio illusione accompagnerà tutti gli altri accessori multimediali senza falsi avvisi. Inoltre, la sua capacità di 128 GB farà miracoli per archiviare tutto ciò che desideri, inclusi foto, file, musica o video e app. Nonostante il suo prezzo basso, il Galaxy S21 ha ancora grandi capacità che ti consentono di utilizzare il tuo smartphone come meglio credi. Non aspettare oltre per ordinarlo perché tra pochi giorni la promozione non sarà più valida e dovrai pagarne il prezzo in contanti.

Galaxy S21 in (veramente) scontato

Il Samsung Galaxy S21 è uno smartphone di fascia alta che vorrai goderti molto velocemente con il suo 40% di sconto su Rakuten portando il suo prezzo fino a € 514,99. Ti offre una potente fotocamera che include un teleobiettivo da 64 MP per catturare scatti straordinari e autentici. La luce, la direzione, le trame e le sottili sfumature di colore verranno visualizzate nella luce migliore per dare alle tue foto un aspetto professionale in tutte le condizioni. Il video 8K appena arrivato perfeziona i dettagli dei tuoi video e mette in risalto i più piccoli dettagli con precisione. Non devi più scegliere tra scattare una foto o un video dei momenti importanti perché ora puoi estrarre foto da 33 MP dai tuoi video. Il display AMOLED 2x da 6,2″ ti offre un comfort visivo senza precedenti e un display chiaro e preciso, qualunque cosa accada. L’interazione è fluida, grazie in particolare alla frequenza di aggiornamento di 120Hz.

La redazione di 01net non è stata coinvolta nella produzione di questo contenuto. 01net riceverà probabilmente un compenso quando uno dei nostri lettori effettua un acquisto tramite i collegamenti inclusi in questo articolo.