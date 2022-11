Il suo medico pesa sulla sua salute

“Soffre di spasmi muscolari. L’ho vista io stesso con una gamba leggermente storta (…) Viene curata, riceve moltissimi massaggi, riceve benefici e coccole”. Interrogato lo scorso ottobre da showbizz.net, Claudette Dion, sorella della superstar Celine Dion, ha fornito rassicuranti notizie secondo cui la cantante sta affrontando da diversi mesi gravi problemi di salute che l’hanno costretta a cancellare diversi concerti.

Claudette Dionne non è l’unica a rivelare pubblicamente elementi direttamente dalla cartella clinica di un traduttore Per amarmi di più. Il suo medico, il dottor Jean Abiteboul, che si prende cura di lei da 24 anni, ha accettato di discutere della salute della cantante a Celine Dion, la vera storia Di Laurence Pieau e Hervé Tropea. In questo libro, che sarà pubblicato giovedì, anche i nostri colleghi TV di intrattenimento Abbiamo condiviso alcune clip, l’otorinolaringoiatra spiega che Celine Dion sta soffrendo Sindrome di DeGlobes.

“Il globo è una cosa molto semplice. Sentiamo un nodo alla gola e una sorta di spasmo che generalmente si verifica quando attraversiamo un periodo di stress relativamente aggressivo. Vale per Celine Dion come per chiunque altro”.ha spiegato, sostenendo di esserlo “reazione psicosomatica”. “Il globo è una sindrome ed è una falsa sindrome. È una specie di spazzatura: ci metti dentro di tutto e ti vengono i crampi”.Ha aggiunto.

“La situazione in cui si trova oggi mi rende molto triste. Secondo le mie informazioni, Celine Dion non mente quando dice di avere i crampi muscolari. Ma i suoi problemi di salute non sono solo fisici”.Come ha detto nelle sue osservazioni citate più vicino Riferendosi al fatto che la stella sta passando b “Una fase della sua vita non sta andando bene nella sua testa.”.

Chiara Kolodny