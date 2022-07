Il suo datore di lavoro gli paga erroneamente 300 volte il suo stipendio e lui scompare con i soldi

È una storia incredibile che è accaduta in Cile. A fine maggio, un dipendente dell’azienda alimentare Consorcio Industrial de Alimentosa è stato piacevolmente sorpreso di scoprire il suo aumento di stipendio. Infatti, invece dei soliti 500.000 pesos cileni che addebita ogni mese, ovvero circa 515 euro, l’uomo ha ricevuto 1.653.98851 pesos cileni, ovvero circa 170.000 euro. Quindi il suo stipendio è stato raddoppiato di 300, e questo è stato dovuto a un errore umano.

Quando l’azienda si è resa conto dell’errore, ha chiamato il suo dipendente, che poi gli ha promesso che avrebbe restituito i soldi il giorno successivo. Fondamentalmente, il ragazzo è stato sincero, sottolineando lui stesso l’errore. Tuttavia, la società non ha visto i soldi entrare nel suo conto, quindi ha richiamato il suo dipendente che ha detto che non si era svegliato e sarebbe andato in banca il prima possibile, ma non era niente. Pochi giorni dopo, il 2 giugno, il dipendente ha inviato la sua lettera di dimissioni tramite il suo legale. Da allora, è scomparso con l’argento.

Di conseguenza, la società ha sporto denuncia per appropriazione indebita. Oltre a dover restituire i soldi, l’uomo rischia l’accusa e deve molto…