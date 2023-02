Il suo amico Michel La Rocque prende per lui una decisione drastica

Non guardare oltre la traccia di Pierre Palmade sull’account Instagram di Michèle Laroque, non appare più lì! Michel Laroque volterà le spalle a Pierre Palmede? – 00308761 / Bestimage / Notizie foto

Di Saverio Verheyden

Il 10 febbraio abbiamo appreso del terribile incidente automobilistico causato da Pierre Palmede a Villers-en-Pierre nella Seine-et-Marne. Il comico, sotto l’effetto di cocaina e che faceva festa da 24 ore, è uscito, prima di urtare un’auto che proveniva dalla direzione opposta. A bordo della nave ci sono un uomo, una donna incinta e un bambino di 6 anni. Sono rimasti tutti gravemente feriti e la donna ha perso il figlio. Mentre era in custodia della polizia, Pierre Palmede ha detto di “vergognarsi” e di non ricordare nulla, semplicemente perché aveva “chiuso a chiave il grande cancello di ferro della sua proprietà”. Quindi è un “buco nero”.





Questa domenica, 19 febbraio, è stata aperta un’altra inchiesta, per possesso di materiale pedopornografico, a seguito delle accuse di una persona non identificata. Quest’ultimo aveva spiegato di aver visto il comico vantarsi della sua capacità di sbarazzarsi di due bambini, di 7 e 9 anni, con difficoltà. Questo martedì 21 febbraio, gli investigatori della Brigata per la protezione dei minori di Bordeaux hanno ascoltato un altro uomo. Secondo il BFM, quest’uomo, proveniente dal Nightworld, sarebbe in possesso di immagini di Pierre Palmed che consulta materiale pedopornografico. Al momento, a causa delle sue condizioni di salute, Pierre non aveva sentito parlare dell’idromele in questa indagine.

Se gli amici della star non si fossero pronunciati pubblicamente, alcuni media hanno riferito che Muriel Robin si sarebbe molto arrabbiata e non avrebbe fatto visita alla sua amica per tutta la vita dal giorno dell’incidente, quando si è precipitata in ospedale dopo aver appreso la triste notizia.

La sua rivista ha riferito che Michelle La Rocque avrebbe evitato l’argomento il più possibile. Attualmente sta girando un film “Karaoke”, in particolare con Adeline Toniutti (“Star Academy”), e l’attrice ha inevitabilmente delle domande, ma non risponde.

Il silenzio non le ha impedito di prendere una decisione radicale, ovvero quella di eliminare dal suo account Instagram tutte le foto con Pierre Palmed, piene di dichiarazioni di amicizia (a volte d’amore) nei confronti del comico. “Lo amo”, scriveva spesso, riferendosi alla loro famosa commedia, “Si amano”. Pierre Palmede ora sembra più solo che mai…





