Il sole è tornato giovedì 2 giugno 2022?

Dopo l’intensa ondata di caldo delle ultime settimane, possiamo dire che le nuvole ci danno una tregua. Tuttavia, hanno anche portato una certa instabilità in tutta la Francia. Ieri il tempo era molto grigio, Come si svilupperà il tempo domani, giovedì 2 giugno 2022? Dal mattino arriva la turbolenza nel nord-ovest del paese, accompagnata da molta umidità. Inoltre, la depressione portoghese si avvicinerà. D’altra parte, nell’est o intorno al Mediterraneo, il tempo rimane moderato, soprattutto in Corsica dove il mercurio non apparirà al di sotto dei 20°C. Un grande contrasto con il nord del Paese, che registrerà almeno 6 gradi alle Ardenne, 7 gradi a Lille, 11 a Parigi e Brest e 14 gradi a Nantes e Bourges. Nella metà meridionale del paese le temperature sono più piacevoli, con 15 gradi al centro della Francia, 17 gradi nella valle del Rodano, 16 gradi a Bordeaux e 19 gradi a Montpellier.

Le previsioni del tempo annunciano un bel pomeriggio sui 2/3 del paese

Giovedì pomeriggio tutta la Francia sarà soleggiata e calda. Il rischio temporali sarà però presente al centro del Paese, così come nelle regioni orientali. Il vento soffierà ovunque, portando qualche pioggia sparsa. Sul versante di Mercurio il trend sarà ovviamente caldo, tranne in prossimità della Manica. In effetti, le numerose nuvole sopra la Bretagna e la Normandia porteranno aria più fresca. La temperatura sarà di 21°C a Brest, 17°C a Cherbourg, 20°C a Lille. Il mercurio nel resto del paese oscillerà tra 24 e 33 gradi. Otterrà 25 a Nantes e 26 a Orleans, Strasburgo, La Rochelle e Nizza. Più soffocato nella Valle del Rodano con una temperatura di 30°C a Lione e 33°C a Montélimar. Mostrerà anche Tolosa 33 gradi, Marsiglia 29 gradi. Quindi aspettati un clima estivo instabile domani.

In serata scoppiano temporali in mezzo all’isolamento dal centro del Paese. Tuttavia, le previsioni meteo annunciano cieli abbastanza sereni e temperature miti per il resto della Francia. Il trend per venerdì e weekend resta ventoso. C’è infatti una grande perturbazione proveniente dall’Oceano Atlantico, che occuperà l’intero Paese per diversi giorni. Un’atmosfera tropicale prevale tra pesantezza e umidità. Le nuvole rimarranno fino all’inizio della prossima settimana e dovremo aspettare fino a mercoledì per il ritorno del sole. In ogni caso, possiamo dire che i nostri giardini avranno l’opportunità di essere ben irrigati nei prossimi giorni! Forse è il momento di leggere quel romanzo che hai messo da parte, o di fare qualche lavoretto in casa. Nel frattempo, non dimenticare di festeggiare domani con Blandins! Il team di Nextplz ti augura una buona giornata. A domani per il nuovo bollettino meteo!