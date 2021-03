Il 5 Marzo esce “Il sogno di Nova” di M. Valentini, edito Saggese Editori

“Saggese Editori” venerdì 5 Marzo presenterà una nuova opera della collana Nazionale: “Il sogno di Nova”

Appartenente al genere fantascientifico, il libro è ad opera del giornalista e autore calabrese Massimo Valentini. La presentazione avverrà online sulla pagina Facebook della Saggese Editori.

“Pubblicare un nuovo romanzo in questo momento delicato non è stato facile – ha dichiarato l’editore Francesco Maria Saggese – ma nonostante tutto siamo andati avanti con il lavoro e le nostre ambizioni. Con “Nova” avviamo ufficialmente la raccolta dei libri di fantascienza, per cui è stata creata una veste grafica più innovativa. Le aspettative su Massimo Valentini – continua – sono molto positive, visti i risultati delle recenti pubblicazioni e la grinta e il cuore che ci ha messo in questo progetto. A lui i migliori auguri da parte di tutto lo staff”.

Ritratto d’autore: Massimo Valentini

Massimo Valentini è uno scrittore, divulgatore freelance e pubblicista italiano. È stato nella redazione di Voyager Magazine, la rivista ufficiale dell’omonima trasmissione televisiva. Nel 2007 la Falco Editore stampa la sua raccolta di racconti fantastici Alfa e Omega. Mentre nel 2008 il romanzo Ultima Thule. La 0111 Edizioni ha pubblicato tre raccolte di racconti. Il sogno di Nova è il suo terzo romanzo.