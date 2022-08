Il Signore degli Anelli: Gollum: La data di uscita è stata nuovamente posticipata

PARIGI, 26 luglio (Benin News/EP) –

video gioco Il Signore degli Anelli: Gollum, L’adattamento della storia di questo popolare personaggio della saga di JRRR Tolkien ha ritardato ancora una volta la sua data di uscita.

Didalic Entertainment ha annunciato in una dichiarazione pubblicata su Twitter che sta continuando a lavorare sul titolo per “soddisfare le aspettative” della sua community di fan e giocatori.

“Per offrire la migliore esperienza possibile, abbiamo deciso di ritardare di alcuni mesi l’uscita de Il Signore degli Anelli: Gollum”, ha affermato lo sviluppatore nella dichiarazione pubblicata su Twitter. su Twitter.

In tal modo, ha indicato che ” negli anni passati” Il team di sviluppo di questo videogioco ha “lavorato duramente per offrire una storia straordinaria in un mondo fantastico pieno di magia e meraviglia”.

Infine, l’editore ha indicato che spera di poter condividere presto informazioni su questa versione, oltre a fissare una nuova data “nel prossimo futuro”, senza fornire ulteriori dettagli sullo sviluppo del videogioco.

Ricorda, questa non è la prima volta che l’uscita del gioco, annunciata nel 2019, originariamente prevista per il 2021 e rinviata al 2022, è stata posticipata.

Daedalic Entertainment aveva inizialmente indicato che questo gioco d’azione sarebbe stato rilasciato rispetto a. PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X e PC. Ma alla fine dello scorso anno, ha annunciato che sarebbe stato disponibile anche su PlayStation 4 (PS4), Xbox One e Nintendo Switch.

Come mostrato nella sinossi del videogioco pubblicata sul digital store di Steam, Il Signore degli Anelli: Gollum propone un’avventura d’azione incentrata sulla caccia all’unico tesoro conosciuto di questo famoso personaggio.