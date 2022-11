Il Senegal si è ribellato al Qatar, eliminato dalle finali dei Mondiali

È quasi impossibile anticiparlo mentre affronta l’Equateur e il premier, ma la sua storia in competizione, il Qatar è incline 1-3 di fronte al senegalese Vendredi nel quadro del deuxième, il giorno del Gruppo A di la Coupé Dal mondo.

Errore fatale Boualem Houkhiche ha offerto Trattare per me Bolay diya mp3 download gratuito Poco prima della pausa, si è lasciato andare Leoni Teranga A passare in vantaggio alla fine del primo tempo (41′ 0-1). I senegalesi hanno poi subito raddoppiato dopo l’intervallo grazie a un superbo colpo di testa Famara Didio (48′ 0-2).

Prima, trascorsa mezz’ora, i qatarioti potevano fare molto scalpore. Ma la connessione tra Ismaila Sara et al Akram Afif Nel grande rettangolo senegalese l’arbitro dell’incontro non è stato considerato in difetto. Antonio Matteomentre concedere un rigore a favore del Qatar non sarebbe stato oltraggioso…

E mentre il difficile sembrava chiudersi sullo 0-2, gli africani hanno rimesso in gioco gli avversari. I primi tiri in porta, e poi… il primo gol per il Qatar ai Mondiali, da teschio Muhammad Al Mantari (78′ 1-2). Ma nel processo, Sceicco Dengappena esordito in campo, ha portato il Senegal in vantaggio di due gol e ha suggellato la sconfitta del Paese ospitante del Mondiale 2022 (84′ 1-3).

con la sua sconfitta e L’Ecuador ha condiviso contro l’Olanda (1-1).Il Qatar è già stato eliminato dalle finali dei Mondiali.