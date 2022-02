Il Samsung Galaxy S22 Ultra va parte dell’app per figlio Expert Raw con più smartphone

Questo è il motivo per cui questo è il vantaggio di smartphone Galaxy che non può essere sfruttato da Expert RAW, l’applicazione creata da Samsung per la stampa di foto in formato RAW.

Les photos que nous prenons avec nos smartphones sont generale registrati in formato JPEG. Mais lo smartphone, qui tend toujours plus vers un outil photographique de haut niveau, flirte avec le monde des cameras et est donc aussi in grado di registrare i cliché in formato RAW. Questo è il formato più ampio utilizzato per le fotografie e per tutte le altre persone che ottengono la migliore qualità dell’immagine possibile — a un certo punto dal punto di vista fisico. I creatori di applicazioni e smartphone se penchent donc de plus en plus sur l’intégration de ce format.

L’applicazione Expert RAW plus largement déployée

Dans cette optique, Samsung a récemment créé une application dédiée à la gestion de ce format, intitulée Expert RAW. Cette dernière se veut plus complète l’application Appareil photo de base et offre une gestion plus fine des réglages, tels que l’ISO, la vitesse d’obturation, l’exposition ou encore la balance des blancs. Chaque cliché est sauvegardé simultanement in formato RAW e JPEG.

Sauf que jusqu’ici, cette app était compatibile avec très peu d’appareils, à savoir seulement deux téléphones : le Galaxy S21 Ultra et le Galaxy S22 Ultra. Cela devrait heureusement bientôt changer avec la price en charge de plus de modèles.

L’info è apparue nel forum ufficiale della comunità Samsung. D’autres modèles de Galaxy vont pouvoir installer cette application dédiée aux passionnés de photo, ecc., dès le 25 février. Samsung ha spiegato che i modelli sono stati caricati in modo dettagliato per quanto riguarda il lancio, mais qu’il s’agira très probablement de modèle haut de gamme, en fonction des specifications des capteurs photo. On peut donc aisément suppor qu’il s’agira des futurs fleurons de la marque, come Galaxy S22 e Galaxy S22 Plusmais aussi des Galaxy S21 et S21 più. Quant aux modèles pliables du géant coreen, les Galaxy Z Fold 3 et le Capovolgi a Z 3ils pourraient également en profiter.

