Il rover Perseverance rivela nuovi tesori su Marte

Il Perseverance Chariot continua il suo viaggio su Marte, dove ha avvistato un masso perfettamente bilanciato. spiegazioni.

l’perseveranza astrologica Iniziò ad esplorare una nuova area di Marte. Questo posto somiglia in modo sospetto alla Monument Valley in Arizona e nello Utah negli Stati Uniti, o al set di un vecchio film di fantascienza. Un luogo chiamato dagli studiosi « Appartamenti Hugoluo« A causa delle incredibili formazioni rocciose in questa zona. Tra queste strutture, sembra essere un piccolo masso perfettamente arroccato sulla sommità di una formazione rocciosa più ampia che è di interesse. Per gli specialisti, conoscere la storia di questa roccia fornirà un’interessante storia geologica.

Per gli scienziati, è possibile che questa piccola roccia facesse parte della struttura complessiva e che nel corso dei millenni l’erosione l’abbia erosa fino alla sua forma attuale. Il vento è un agente erosivo e Marte è un pianeta ventoso. “Su Marte, dove altri processi come l’erosione dell’acqua del fiume, il vulcanismo e la tettonica sono lenti, intermittenti o non si verificano nell’era attuale, l’attività del vento è il processo geologico più comune. Dinamico”.ha spiegato la squadra Sperimenta la scienza dell’imaging ad alta risoluzione (HiRISE) sul Mars Reconnaissance Orbiter, che contiene un’intera sezione di immagini relative a come si sono formati i venti del pianeta.

È stato anche individuato un pezzo di alluminio lucido che farà parte di una coperta termica secondo il team di Perseverance. “È una sorpresa trovarlo qui: la nostra tappa di discesa è caduta a circa 2 km di distanza. Questo pezzo è caduto qui allora o è esploso qui?”Chiedi al team a riguardo Twitter. Quindi Marte rimane un pianeta molto misterioso pieno di tesori straordinari. Nel frattempo, Perseverance continua a studiarne le proprietà.