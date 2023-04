Il ritorno di Axel Witsel sotto scacco? Verkotrin fornisce dettagli: tutto il calcio

Axel Witsel ha saltato l’ultimo raduno della nazionale, a cui è mancato Domenico Tedesco. Ma l’ex benchmark può già credere in un ritorno il prossimo giugno.

Di fronte a una forte competizione di selezione e non essendo un titolare regolare per l’Atlético Madrid, Axel Witsel è stato un grande assente dalle prime due partite dei Devils sotto Domenico Tedesco. Ma Frankie Vercauteren, Lo assicura il direttore tecnico della Federazione belga: Witsel può sperare in un ritorno.

“Per noi Witsel fa sempre parte della selezione, la selezione iniziale, e poi l’allenatore fa le selezioni”, ha spiegato in un’intervista a Eleven Sports. “Ha avuto un po’ più di problemi a livello di club, ha giocato qualche minuto. Ora sta giocando un po’ di più e spero di averne più che può”.

Non si tratta dunque di un ritiro forzato per Witsel e la sua 130esima partita in nazionale: “Lo tengo sempre d’occhio. Vediamo le sue partite e lui entra nel gruppo ma a un certo punto l’allenatore prende le sue decisioni”, conclude Vercauteren.