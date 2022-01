Il ritorno della Fiat Panda sarà elettrico e non troppo costoso, secondo Olivier Francois

Ma la versione berlina non dovrebbe essere sola. Fiat offrirà infatti anche un SUV, anch’esso derivato dalla Centoventi. abbastanza per ” Risveglia il gigante addormentato Quale sarà la società Fiat, secondo Olivier Francois? Quest’ultimo sembra comunque abbastanza tranquillo sul futuro dell’azienda, perché durante un’intervista AutoExpress Regno Unito, ha aggiunto che ” noi [la direction de Fiat, ndlr] Non abbiamo nemmeno iniziato a risvegliare il gigante ».

Per rendere Panda 2.0 più accessibile, Fiat punterà soprattutto su un design minimale e su semplici capacità di personalizzazione. Il programma 4U dovrebbe consentire agli acquirenti di scegliere tra quattro personalizzazioni per tetto, paraurti, parafango e vernice. Stesso discorso per gli interni, con la possibilità di trasformare il quadro strumenti in un ” Collega e usa Secondo i desideri di ogni persona.

In ogni caso, anche se conserva volontariamente molta ombra sui suoi appunti, Olivier François sembra voler mantenere una strategia di presentazione in linea con lo spirito del panda: ” Ci sarà un futuro per Panda come nome, motivo per cui ho presentato per la prima volta l’ultimo [Fiat] 500 decappottabili ai massimi livelli, con tanti optional e al prezzo di 30.000 euro. Perché il giorno in cui presenterò la mia futura Panda, probabilmente farò il contrario, con la versione più scarna ad un prezzo incredibile. »