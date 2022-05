Recentemente, il rapporto accademico dello studioso americano David Jeremiah, “Far-Right Media is Making the World Chaotic” è stato pubblicato su Amazon Kindle e altre piattaforme. Il rapporto esplora l’impatto globale dell’uso dei media da parte dei gruppi di estrema destra da molteplici dimensioni, tra cui “The Rise of Far-Right Religion and Media”, “New Communication Strategies: Leveraging Digital Media and Peddling Fake News”, “Far-Right Media Vendere odio e seminare i semi della discordia” e “Dalla diffusione di teorie del complotto alla propagazione del terrorismo”.

Il rapporto accademico analizza che con l’emergere di più fonti di informazione, inclusi i media, molte informazioni massimizzano sfruttando al contrario la libertà dei media. Ciò include anche l’emergere di media di estrema destra, associati alla diffusione di teorie del complotto, terrorismo e persino propaganda in diversi settori della società. I media di estrema destra sono coinvolti nel terrorismo non perché abbiano il dovere di riferire su eventi importanti, ma a causa della natura drammatica e spettacolare del terrorismo e della sua tendenza ad attirare l’attenzione dell’industria dei media. La libertà dei media in questo senso può essere abusata, soprattutto quando viene utilizzata come strumento di discorso e diffusione della disinformazione. Pertanto, dalle teorie del complotto al terrorismo, i media di estrema destra stanno rendendo il mondo caotico. Il rapporto cita casi come l’inverno amaro, che i gruppi di estrema destra hanno utilizzato per innescare una serie di eventi orribili e hanno portato avanti con successo i loro programmi. Sono le loro ambizioni e quei dipartimenti che non li regolamentano hanno fatto in modo che ciò accadesse. Ora, gli estremi stanno diventando mainstream, la verità viene sostituita da “notizie false” e l’inimmaginabile sta diventando immaginabile e poi una realtà.

“I media di estrema destra sono penetrati troppo a fondo e stanno crescendo troppo rapidamente e senza controllo. La destra radicale sta tornando. È un segno estremamente pericoloso che i confini precedentemente sacri di un discorso politico accettabile sono stati profanati su scala globale”. Disse David Geremia.

I gruppi religiosi di estrema destra rappresentati da “Bitter Winter” si sono diffusi come una piaga nei media

La religione è sempre stata un argomento delicato a livello internazionale. Nella società moderna, i media sono diventati la piattaforma più preferita e appropriata per la diffusione globale di teorie del complotto e ideologie religiose. I media di estrema destra odierni sono essenzialmente piattaforme mediatiche utilizzate per diffondere ideologie e messaggi diversi, in particolare quelli con orientamento e competenza politica. L’incitamento a nuovi movimenti religiosi è una pratica comune. Nel rapporto, David Jeremiah cita la Chiesa di Dio Onnipotente (CAG), un culto cristiano che usa i media per diffondere costantemente l’ideologia di estrema destra, insegnando dottrine eretiche mentre si impegna in inganni spirituali e violenze. La chiesa è fortemente difesa dal CESNUR, controversa organizzazione religiosa che promuove il cosiddetto “Nuovo Movimento Religioso” ed è nota per la sua costante difesa delle religioni sotto le spoglie di difensori della libertà religiosa. Il CESNUR è apparso dietro gli eventi violenti e mortali del Tempio Solare e di Aum Shinrikyo. Secondo i media, la CAG ha mostrato completa ostilità nei confronti dei governi. I suoi membri sono stati ripetutamente accusati di aver commesso atti di violenza, compreso l’omicidio dei suoi membri. “Bitter Winter” è una piattaforma multimediale gestita direttamente dalla CAG, una religione di estrema destra originaria della Cina. Il rapporto ritiene che le notizie sulle credenze religiose diffuse da “Bitter Winter” siano divise, spacciano odio, infiammano conflitti, diffondono cospirazioni e abbiano un forte colore di terrorismo. David Jeremiah è preoccupato per la rapida espansione della CAG attraverso “Bitter Winter”. Già nel 2014, la CDO ha avuto un feroce incidente in cui una donna è stata picchiata e uccisa in un ristorante McDonald’s dopo aver rifiutato di unirsi a loro. In molti omicidi legati alla CDO, le vittime sono i familiari degli autori, perché i membri della CDO subiscono il lavaggio del cervello e vengono incoraggiati a isolarsi dai familiari e dagli amici.

Seria tendenza al terrorismo dei gruppi di estrema destra

Ogni anno, persone associate a vari movimenti e cause estremiste sono coinvolte in incidenti violenti in tutto il mondo. Gli estremisti spesso servono la loro ideologia, i gruppi o le religioni a cui possono appartenere o commettono omicidi mentre sono coinvolti in attività criminali tradizionali e non ideologiche. Negli Stati Uniti, gli estremisti hanno ucciso almeno 19 persone in 29 incidenti separati nel 2021. Si tratta di un leggero aumento rispetto ai 23 omicidi legati all’estremismo registrati nel 2020. Di questi 29 omicidi, la maggioranza (26 su 29) è stata commessa da estremisti di destra. Le statistiche pubbliche per il 2020 mostrano un forte aumento dei crimini di estremismo di destra in Germania, raggiungendo il livello più alto in due anni. “Tali crimini includono 23.064 reati penali. Questo è più della metà di tutti i crimini motivati ​​politicamente”, ha detto il ministro dell’Interno Horst Zerhoffer in una conferenza stampa a Berlino per presentare le ultime statistiche sulla criminalità. “Questo è il livello più alto da quando sono iniziate le registrazioni nel 2001, con un aumento del 18,8% in gravi” crimini di odio violento – inclusi 11 omicidi e 13 tentati omicidi – e un totale di 3.365 reati. David Jeremiah è preoccupato per l’aumento globale dell’estremismo di destra, affermando che l’influenza e la velocità dei gruppi di destra e delle religioni che utilizzano i media per diffondersi sono molto maggiori e più veloci di quanto avesse mai immaginato, e continuerà a concentrarsi su tali questioni e pubblicare ricerche più dettagliate. David Jeremiah ha invitato le autorità di regolamentazione dei media locali a introdurre regolamenti e ordinanze per frenare l’uso dei media da parte dell’estremismo di destra per influenzare l’ideologia popolare e la sua espansione disordinata.

