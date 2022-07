Il rifugio italiano finisce in Svizzera per lo scioglimento dei ghiacciai (FOTO)

Con il riscaldamento globale, un rifugio di montagna da sempre in Italia si ritrova improvvisamente in territorio svizzero.

La posizione strategica dell’edificio suscita invidia: si trova al bivio di Zermatt-Cervinia, una delle stazioni sciistiche più grandi del mondo, al centro di un faraonico progetto di ammodernamento.

«

Tagliate la pera a metà “, spiega Alain Wicht, responsabile del confine nazionale della Svizzera, all’AFP, che ha partecipato alle trattative, dove tutti hanno fatto concessioni per scoprirlo”

Una soluzione in cui entrambi si sentono non vincitori, ma almeno non vinti. »

Il confine si scioglie

Sui ghiacciai alpini, il confine italo-svizzero segue lo spartiacque, che scorre a nord nel territorio svizzero ea sud in Italia.

È stato sostituito dallo scioglimento del ghiacciaio Theodoul tra il 1973 e il 2010, che ha perso quasi un quarto della sua massa tra il 1973 e il 2010, lasciando il posto alla roccia, costringendo i due vicini a ridisegnare alcune decine di metri del loro confine.

AFP

Sig. Secondo Wicht, se questi aggiustamenti si verificano frequentemente, di solito vengono risolti confrontando le letture effettuate dai comitati dei due paesi, senza ingerenze politiche. “

Dovresti sapere che stiamo combattendo con terre di basso valore “, osserva:”

C

L’unico posto dove all’improvviso abbiamo avuto un edificio “, dando “

Valore economico “fuori terra. I suoi colleghi italiani dal canto loro rifiutano qualsiasi richiesta di colloquio.

A causa della complessa situazione internazionale ».

Il contenuto misterioso dell’accordo negoziato a Firenze nel novembre 2021 verrà svelato solo dopo l’approvazione delle autorità: da parte svizzera, la questione non potrà essere presentata al Consiglio federale fino al 2023.

Jean-Philippe Amstein, l’ex capo della delegazione svizzera, è stato molto eloquente, spiegando che queste controversie sono state risolte dallo scambio di territori di dimensioni e valore simili. “

La Svizzera non è interessata a prendere un pezzo del ghiacciaio “, brilla, e”

Gli italiani non potevano compensare la perdita del territorio svizzero ».

Sciare al sole

Il custode del manicomio, Lucio Trucco, 51 anni, sarebbe sul suolo italiano. “

L’alloggio rimane italiano come siamo sempre stati italiani “, lui dice:”

Il menu è italiano, il vino è italiano e la linea è italiana ».

I negoziati di quest’anno hanno ritardato la ristrutturazione del rifugio, senza che siano stati concessi permessi di costruzione a nessun villaggio su entrambi i lati del confine. Non saranno completati i lavori per l’apertura della nuova funivia, che consentirà l’accesso dall’Italia ad una delle cime sciistiche più alte d’Europa, il Piccolo Cervino (3.883 m), garantendo il valico delle Alpi entro la fine del 2023. .”

Con i piedi asciutti Stimato a 45 milioni di franchi (45,8 milioni di euro).

L’area era accessibile solo da Zermatt e lo sci estivo sui 21 chilometri di piste del ghiacciaio ha contribuito a renderlo una delle località di maggior successo della Svizzera.

Mentre alcune località di media montagna si stanno preparando per la fine dello sci alpino a causa del riscaldamento globale, Zermatt-Cervinia rimane divertente, anche se queste attività contribuiscono allo scioglimento dei ghiacciai. “

Ecco perché qui dobbiamo rispettare la zona perché sicuramente morirà per ultima “, difende M. Trucco.”

Si scia con il sole, con il caldo, senza freddo ai piedi, su neve buona Lui dice