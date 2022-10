Il reattore Doel 2 si riavvierà sabato mattina | Belgio

Doel 2 si è interrotto automaticamente questo giovedì intorno alle 09:45. È stato chiarito che l’arresto era dovuto a un cortocircuito nel sistema di controllo dell’asta di controllo. Questo è un problema puramente operativo. Non ci sono rischi per la sicurezza”, conferma il portavoce Engi Electrabel.

Questo arresto arriva quando Tihange 3 (1.038 MW) è stato chiuso da lunedì, forse fino al 15 ottobre. Anche questa è stata una fermata non programmata. Ciò è dovuto alla caduta di pressione in uno dei generatori.

Questa decisione è stata presa nel 2014 durante la precedente legislatura dal governo di Michel. Ma la Corte Costituzionale lo ha ribaltato per non aver soddisfatto alcuni requisiti, come la redazione di uno studio di impatto ambientale. Ora sono soddisfatti vari requisiti. Così il 10 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge “riparatorio” per estendere Doyle 1 e 2 per 10 anni.