Il Real Madrid per miracolo lascia il Manchester City e ritroverà il Liverpool in finale

Traballante, confuso, Man City non è al termine delle sue sorprese. Robin giorni Gli è stato assegnato un rigore dopo soli cinque minuti di recupero. come in cammino, Benzema Cominciato. E come sulla strada, Benzema La sua trasformazione, non su Panenka questa volta (3-1). Per la prima volta in questo doppio confronto, il popolo di Madrid è in testa.

piedeferma tutto Corteiset Fernandinho, che poi si siederà, cercando di rispondere. La squadra inglese però non c’è più, e la seconda parte dei tempi supplementari non permette al City di trovare lo spunto necessario per far tremare, ben guidato, l’avversario spagnolo. Camavingaanch’esso installato nel gioco.

Paris Saint-Germain a 1/8, Chelsea a 1/4 e ora Manchester City a 1/2: il popolo di Madrid, tra prodigio ed estremismo, è diventato specialista della schiena.

4-3 all’andata, 3-1 al ritorno: il Real elimina il City. Così, la finale dell’edizione 2021-2022 affronterà Madrid, con Corteis e altri Pericolo dell’Edenal Liverpool de Divock OrigiE Capocannoniere del VillarrealSabato 28 maggio allo Stade de France di Parigi.

Nella stessa finale del 2017-2018 gli spagnoli vinsero allora 3-1 (con un gol Benzema).