“Il Quarto Reich in Europa”, “La guerra civile negli Stati Uniti” e “Il presidente di Elon Musk”: le previsioni assolutamente folli di Medvedev per il 2023

Su Twitter, la persona che ora è vicepresidente del Consiglio consultivo per la sicurezza ha pubblicato una serie di tweet piuttosto sorprendenti. “Tutti stanno facendo previsioni in questo momento. Molti stanno avanzando ipotesi future, come per trovare le più folli e anche le più assurde. Ecco il mio modesto contributo”.Iniziò.

Secondo lui, il Regno Unito entrerà presto nell’Unione Europea. Ma non pensare che Medvedev pensi che questa sia una buona notizia per l’Unione Europea. “Crollerà dopo il ritorno del Regno Unito e l’euro cesserà di essere la valuta dell’Unione europea”giura.

“Un IVe Reich arriva in Europa”

Come ci si potrebbe aspettare, i russi hanno poche speranze per la pace nel mondo. E, inevitabilmente, a livello occidentale in particolare. Se non lo includeva nelle sue previsioni, logicamente credeva che la Russia avrebbe vinto la guerra. segui questo, Polonia e Ungheria occuperanno le regioni occidentali dell’ex Ucraina.

Per lui l’Europa è sull’orlo di una nuova guerra mondiale. “Verrà creato il Quarto Reich, per includere le terre della Germania e dei suoi satelliti, ovvero Polonia, Stati baltici, Repubblica Ceca, Slovacchia, Repubblica di Kiev e altri intoccabili”. Questo nuovo legame porterà alla guerra “Tra la Francia e il Quarto Reich. L’Europa sarà divisa e la Polonia nel processo divisa”lui pensa.

Non è finita perché come russo è chiaramente contro il nemico americano. Per lui, gli Stati Uniti crolleranno dall’interno e un uomo approfitterà di questa crisi: Elon Musk. “Negli Stati Uniti scoppierà una guerra civile e California e Texas diventeranno stati indipendenti. Texas e Messico formeranno un paese alleato. Elon Musk vincerà le elezioni presidenziali in un certo numero di stati, che alla fine del nuovo la guerra civile si trasformerà nel Partito Repubblicano”.

Infine, garantisce che l’economia occidentale subirà un duro colpo. “Tutti i principali scambi e attività finanziarie lasceranno gli Stati Uniti e l’Europa e si sposteranno in Asia. Il sistema di gestione monetaria di Bretton Woods crollerà, portando al crollo del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale 11. L’euro e il dollaro cesseranno di circolare come valute di riserva globali. Al loro posto verranno utilizzate attivamente le valute digitali “.

È difficile dire se Medvedev fosse serio quando ha scritto questa serie di tweet. Una cosa è certa, è molto scoraggiante… tranne che per Elon Musk. Anche il nuovo capo di Twitter ha reagito rapidamente. Ha chiamato quei tweet “epico” Pur chiarendo che queste erano aspettative “Più sciocco (di lui) mai sentito.”

Per concludere il suo messaggio, Dmitry Medvedev ha voluto “Buone feste a tutti, amici anglosassoni e ai loro allegri maiali sfasciatori”. Il che porta a credere che si tratti soprattutto di una nuova provocazione.