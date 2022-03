C’est une décision laurde de sens pour il principe Michael de Kent. Le cugino germain de la reine Elisabetta II, notoire russofilo, a remis sa récompense dont il était si fier. Il principe Michael avait reçu l’ordre de l’Amitié nel 2009 del presidente Medvedev. Le prince entretient de longues relations avec la Russie.

Le Prince Michael se sépare avec rimpianto de sa récompense russe

Il principe Michael de Kent, 79 anni, è l’ambasciatore non ufficiale della famiglia reale britannica in Russia. Le frère cadet du duc de Kent parle le russe, voyage fréquemment dans ce pays, et ya fait des affaires. L’ailleurs été accusé récemment d’avoir promis de facilitater des accès directs a Vladimir Poutine et au Kremlin, contre rémunération.

Selone figlio sito internet, il principe Michael de Kent è professore onorario di una scuola di finanza russa e decorato dell’università russa d’economia Plekhanov. L’initiateur de plusieurs raccoglie i fondi per aiutare la popolazione russa e l’accettazione di parrainer de nombreux événements culturels et historiques en Russie. En 2009, il presidente Medvedev lui a alors remis l’ordre de l’Amitié, une récompense qui succède à celle de l’ordre de l’Amitié des peuples, décernée durant la période soviétique.

Il principe Michael de Kent lors d’une cérémonie organisée en son honneur dans une université de Saint-Pétersbourg en mars 2017 (Foto: Sergei Konkov/TASS/ABACAPPRESS.COM)

Michael de Kent a décidé de rendre son ordre de l’Amitié russe

Selon le Espresso giornalieroil principe Michael de Kent ha deciso di rispondere alla rivincita russa, en raison de la guerre déclenchée par la Russie par son envahissement de l’Ukraine, la semaine dernière. « Je peux confirmer que SAR le prince Michael de Kent a rendu son ordre russe de l’Amitié »un simplement déclaré son porte-parole. «Il n’y aura pas d’autre commentaire».

La médaille de l’ordre de l’Amitié (Foto: Wikimedia Commons)

Le prince Michael, qui accordate son patronage à la chambre de commerce russo-britannique, est égallement lié à la famille impériale de Russie. La grande duchesse Hélène Vladimirovna de Russie, petite-fille du tsar Alexandre II, était la grand-mère du prince Michael. La grande-duchesse Hélène avait épousé il principe Nicolas de Grèce. Leur fille, la princesse Marina, a épousé le prince George, duc de Kent, dont trois de leurs enfants sont toujours en vie : le prince Edward, actuel duc de Kent, la princesse Alexandra de Kent e il principe Michael de Kent.