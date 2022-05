Il principale gruppo di prodotti da forno belga prevede di aumentare i prezzi “senza precedenti” per i clienti

Tuttavia, il Milling and Baking Group ha dichiarato in una dichiarazione che “Al momento non ci sono indicazioni che ci saranno carenze significative di prodotti di base come grano e burro nell’Europa occidentale, centrale e orientaleL’Ucraina svolge un ruolo di primo piano nella fornitura globale di prodotti agricoli come grano, mais e olio di girasole.

Il Lauren Bakery Group, che esporta meno del 3% delle sue vendite in Russia e Ucraina, ha interrotto le esportazioni in Russia dall’inizio di marzo, oltre a costruire un nuovo sito produttivo vicino a Mosca. “Allo stesso tempo, è stato implementato un programma di riduzione dei costi e l’organizzazione russa è stata ridotta a un team centrale di circa 10 personeL’azienda continua a seguire da vicino l’evolversi della situazione.

Risultati incoraggianti nel 2021

Il gruppo di Ninove, che conta più di 4.300 dipendenti, ha ripreso i suoi colori anche nel 2021, dopo un anno segnato dalla pandemia. Lauren Bakery Group ha realizzato nel 2021 un fatturato di 885 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto al 2020 e del 5% rispetto al 2019. L’utile (risultato operativo) del Gruppo è salito a 112 milioni di euro, in crescita del 29% rispetto al 2020, tornando quindi al livello del 2019. Il suo utile netto è stato di 25 milioni di euro.

Dopo che gli investimenti sono diminuiti in modo significativo nel corso del 2020, il gruppo ha investito 104 milioni di euro nel 2021, principalmente in capacità produttive aggiuntive. La Lorraine Bakery intende accelerare il processo di recupero degli investimenti lanciati nel 2022 nel 2022.

Il gruppo di prodotti da forno prevede un aumento significativo del volume delle vendite nel 2022. Per l’azienda, “È probabile che gli aumenti dei prezzi di costo delle materie prime, dei materiali di imballaggio, dell’energia e dei salari, siano iniziati nella seconda metà del 2021“Nel 2022 l’obiettivo è”Per far passare questi aumenti di prezzo di costo il più possibile attraverso aumenti di prezzo.“

