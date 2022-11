Il primo tablet OnePlus che ce ne ricorderà un altro

OnePlus è il primo tablet touchscreen ad essere rilasciato in Europa nei prossimi mesi. Sarà infatti l’Oppo Pad, che verrà completamente ripreso, con l’unica differenza che verrà modificato il logo. Ricordiamo che OnePlus e Oppo sono due brand che appartengono allo stesso gruppo.

Il Fusione tra OnePlus e Oppo Tendono a rafforzare: i due marchi hanno in realtà la stessa cosa in comune scheda digitale. dopo, dopo’Oppo Cattivo Uscito a febbraio (ma non in Europa), questo stesso dispositivo può essere rilasciato nel nostro Paese, questa volta sotto il nome di OnePlus Pad.

OnePlus potrebbe acquisire l’Oppo Pad e apporre il suo logo su di esso

Si ricorda che l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha autorizzato OnePlus per usare il nome ” Pannello OnePlus» Alla fine dello scorso anno. Il che suggerisce che se questo tablet verrà rilasciato, potrebbe essere disponibile all’interno dell’Unione Europea. Lo scorso marzo, esperto del settore Mukul Sharma ci ha detto che la produzione è iniziatasoprattutto in Europa.

OnePlus ha un tablet in fase di sviluppo.

Il lancio è previsto per il prossimo anno! #OnePlusPad – Max Jambor (@MaxJmb) 14 novembre 2022

I media PhoneArena Riprende un tweet del leaker Max Gambor. scrive che”OnePlus ha un tablet in fase di sviluppo. Il lancio è previsto per il prossimo anno!».

L’Oppo Pad è stato rilasciato nel febbraio 2022

secondoPhoneArenaIn effetti, possiamo aspettarci che OnePlus Pad sia un tablet Oppo rinominato. Questo tablet è stato rilasciato a febbraio 2022, ma non in Europa. Da non confondere coniPad Air dell’Oppoarriva in Francia a settembre.

Questo modello è dotato di SoC Snapdragon 870Schermo LCD da 11 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel e refresh rate di 120 Hz, ne esistono due versioni: una con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, l’altra con 8 GB di RAM e 256 GB. dall’immagazzinamento. L’Oppo Pad ha una batteria da 8360 mAh e una ricarica rapida da 33 W, oltre a una batteria sensore d’immagine Fotocamera posteriore da 13 megapixel.

Con il rilascio del touchpad, OnePlus seguirà il trend confermato quest’anno, con Un forte ritorno per i tablet.

